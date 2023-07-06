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【李玟離世】李玟二姊親述妹妹生死一刻　李思林為年邁母親感心痛【有片】

娛樂 11:44 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
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【李玟離世】李玟二姊親述妹妹生死一刻　李思林為年邁母親感心痛

歌后李玟（Coco）離世，終年48歲。李玟的家姐Carol與Nancy在昨晚（7月5日）發文指Coco在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下在家中輕生。

在Coco臨終前，其86歲的母親一直站在病床前守候愛女，一直未有坐下，令人感心痛。

【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血

二家姐：個心好似粉碎咗

Coco的二家姐李思林（Nancy）在今日（7月6日）凌晨接受TOPick錄音訪問稱：「簡直個心好似粉碎咗，我諗過去嗰幾日除咗無瞓覺、唔相信呢件事情，每次行入病房睇住妹妹嗰啲心跳儀器、呼吸儀器指數，每一秒鐘係釘住你望，嘟一聲成個人係震晒，因為醫生係話佢隨時可以唔喺度，而叫咗我哋作最壞最壞嘅打算。」

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Coco媽媽不願放棄

Nancy認為最心痛的是看著年邁的母親由9時站至11時也不願坐下，她稱身為中醫的媽媽為了盡最後的努力：「佢都要喺佢頭頂（扎針）......因為醫生話妹妹腦細胞已經死咗，佢死都唔肯放棄，總之真係睇到係心酸，白頭人送黑頭人幾時會快樂吖？」

她續說：「所以我都多謝medical team，因為初頭一送入去已經話無得救，話keep住去都無用，叫我哋放棄，但我講咗話畀佢聽：『我媽咪40歲唔夠就無咗老公，我細妹就嗰陣時出世嘅，一直就係我媽咪帶大佢，好辛苦先養大我哋，依家佢都走埋，我媽咪已經86歲，真係畀個機會畀我媽咪、畀個機會畀我妹妹，就算有一線生機都請佢哋盡量幫手』，所以我哋好多謝醫生、護士，佢哋盡心盡力，好感恩。」

Coco與媽媽

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