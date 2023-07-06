  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 11:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通事故】紅磡的士撞兩輛電單車　救護車經過施救

社會 10:34 2023/07/06

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

紅磡今日（6日）凌晨1時左右發發生車禍。一輛的士沿漆咸道北往加士居道方向行駛，途至理工大學對開時，突然撞到前方兩輛電單車，的士車頭損毀，兩輛電單車翻側倒在地上。兩名鐵騎士和的士司機同受傷，隨後由救護車送院治理。警方在場調查事故起因。

現場消息指，的士司機報稱，兩名男女鐵騎士分別各自駕駛電單車駛至上址，其中女鐵騎士疑入錯線一度停車，男鐵騎士見狀同樣停下，後方駛至之的士收掣不及，遂將兩名鐵騎士撞倒。

然而，電單車男司機後則表示，當時他正沿漆咸道往香港方向，當時因有一輛黑色私家車切線，他見狀收慢車速，約數秒後他與另一輛電單車即被撞倒。事發後，其電單車被撞至跌在的士右邊。他強調，自己並非行錯路、入錯線、突然停下等情況導致事故發生。男司機指，事發不久有救護車經過，救護員立即落車為他們施救，對此，他感激醫護人員的協助。惟因身體多處撞傷，仍須在醫院候診。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽

相關文章

【IB放榜】疫後IB考試復常　多間名校IB狀元人數回落【附各校成績】
今日 09:57
【IB放榜】疫後IB考試復常　多間名校IB狀元人數回落【附各校成績】
【珍惜生命】青衣綠悠雅苑男子墮樓　當場不治
今日 09:14
【珍惜生命】青衣綠悠雅苑男子墮樓　當場不治
【天氣報告】未來兩三日持續酷熱　局部地區達36度
今日 10:15
【天氣報告】未來兩三日持續酷熱　局部地區達36度
【管有槍械】大角咀保安驚揭垃圾桶藏大批槍彈　警調查後拘3男
13:03 2023/06/29
【管有槍械】大角咀保安驚揭垃圾桶藏大批槍彈　警調查後拘3男

你可能感興趣

【IB放榜】疫後IB考試復常　多間名校IB狀元人數回落【附各校成績】
今日 09:57
【IB放榜】疫後IB考試復常　多間名校IB狀元人數回落【附各校成績】
【珍惜生命】青衣綠悠雅苑男子墮樓　當場不治
今日 09:14
【珍惜生命】青衣綠悠雅苑男子墮樓　當場不治
【天氣報告】未來兩三日持續酷熱　局部地區達36度
今日 10:15
【天氣報告】未來兩三日持續酷熱　局部地區達36度
紅磡 交通 交通事故

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【印度神童】印度神童警告近月有大災難發生　點名中國或會現1問題
13:29 2023/07/05
【印度神童】印度神童警告近月有大災難發生　點名中國或會現1問題
【公屋被收】加國探子女返港後被沒收公屋 88歲婆婆喊盲雙眼：對我好殘忍
10:49 2023/07/05
【公屋被收】加國探子女返港後被沒收公屋 88歲婆婆喊盲雙眼：對我好殘忍
【生命鬥士】美女主播飽受慢性病折磨　緊守崗位至最後一刻26歲香消玉殞
13:54 2023/07/04
【生命鬥士】美女主播飽受慢性病折磨　緊守崗位至最後一刻26歲香消玉殞