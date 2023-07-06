【交通事故】紅磡的士撞兩輛電單車　救護車經過施救

紅磡今日（6日）凌晨1時左右發發生車禍。一輛的士沿漆咸道北往加士居道方向行駛，途至理工大學對開時，突然撞到前方兩輛電單車，的士車頭損毀，兩輛電單車翻側倒在地上。兩名鐵騎士和的士司機同受傷，隨後由救護車送院治理。警方在場調查事故起因。

現場消息指，的士司機報稱，兩名男女鐵騎士分別各自駕駛電單車駛至上址，其中女鐵騎士疑入錯線一度停車，男鐵騎士見狀同樣停下，後方駛至之的士收掣不及，遂將兩名鐵騎士撞倒。

然而，電單車男司機後則表示，當時他正沿漆咸道往香港方向，當時因有一輛黑色私家車切線，他見狀收慢車速，約數秒後他與另一輛電單車即被撞倒。事發後，其電單車被撞至跌在的士右邊。他強調，自己並非行錯路、入錯線、突然停下等情況導致事故發生。男司機指，事發不久有救護車經過，救護員立即落車為他們施救，對此，他感激醫護人員的協助。惟因身體多處撞傷，仍須在醫院候診。

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記者：解青羽