【IB放榜】滬江維多利亞共誕10名榜眼探花　畢業生獲牛津史丹福取錄

▲ 滬江維多利亞學校本學年共誕生10名榜眼及探花。（校方提供相片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校、私立學校及國際學校都傳出好消息，其中滬江維多利亞學校（VSA）今年雖未有誕生滿分45分狀元，但仍共有10名學生考獲44分榜眼及43分探花 ，及格率更高達100%，成功入讀世界著名學府包括牛津大學、史丹福大學及多倫多大學等。

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隨著疫情過去，今年整體IB成績回復疫情前水平。滬江維多利亞學校本學年的IB及格率仍高達100%，當中有32%學生考獲40分以上，當中共有10名學生取得44分及43分，而整體平均分為37.4分。

而本屆VSA畢業生也收到世界各地400多所大學的錄取通知，包括美國的史丹福大學、波莫納學院、加州大學洛杉磯分校和南加州大學；英國有牛津大學、杜倫大學、倫敦帝國學院和倫敦大學；加拿大則有卑詩大學及多倫多大學。至於香港兩所醫學院亦有錄取該校畢業生。

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責任編輯︰林綺玲