【美國調查】羽衣甘藍含「永久化學物」PFAS　長期接觸恐致癌影響生育

▲ 羽衣甘藍含「永久有毒化學物」PFAS，長期接觸恐致癌影響生育。

被視為營養食材、有「超級食物」之稱的羽衣甘藍（Kale）一向深受女士們追捧，惟美國有機構從當地多間超市所購入的羽衣甘藍樣本中，幾乎悉數被驗出含有高劑量的「永久化學物」PFAS。由於PFAS曾多次被各項研究指，能引致多種疾病、癌症甚至生育能力，因此有關該機構促請政府儘快注視問題。

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根據外媒報道，非牟利健康機構Alliance for Natural Health（ANH）早前從美國不同州分的超市購得了多份羽衣甘藍，並送去實驗室進行檢驗。豈料，報告中卻有驚人發現，因為於8個樣本當中竟然有7個都被驗出含有「永久化學物」PFAS，有樣本更含4種不同的PFAS。該機構負責人Robert Verkerk接受訪問時表示對結果感詫異，因為美國食物及藥物監督管理局（FDA）曾於2019至2021年期間進行過類似分析測試，當時未發現有羽衣甘藍受污染。

我們原本以為這些化學物質並不普遍。測試結果令我們震驚。

Verkerk指，暫時目前對於羽衣甘藍污染源頭仍未有準確答案，但估計可能與泥土及灌溉用水有關。他又促請FDA擴大及改進PFAS抽查計劃，以保障蔬菜以至其他新鮮食物質素。

長期接觸PFAS可致各種疾病 增加患癌風險

澳洲有研究發現，無論用任何形式，只要在易潔鑊上造成一道只有5厘米的裂縫，都會釋出多達9,100顆塑膠微粒，並會在煮食時滲入食物中，增加食用安全風險。

另外，美國也曾有研究觀察到，受試者在進食快餐後24小時内，體内PFAS濃度會迅速上升，原因很可能是食物沾到包裝紙或膠盒塗層含有的PFAS導致。

而FDA亦曾指出，化妝品及護膚品中所含有PFAS，作用可以是撫平皮膚、提升光澤等；或用於調製產品質地。物質有可能來自原材料雜質，並非故意添加。

另外，還有更多研究證據支持，長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損，或干擾內分泌、影響生育。也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質，胎兒會被同步影響，出生後患自閉症風險大增，且成年後也會面對罹患癌症，包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等高風險影響。

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責任編輯：羅嘉欣