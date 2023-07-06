【創傷弧菌】男子遭魚骨刺傷手指懶理傷口40小時　染創傷弧菌中指壞死需截除

▲ 男子遭魚骨刺傷手指，懶理傷口40小時，染惡菌中指壞死需截除。

處理生猛海鮮要小心！日前，一名男子在劏魚時不慎被魚骨刺傷手指，卻懶理傷口逾40小時，直至神智恍惚、受傷手指發黑、手掌腫大後才送院，其後被判斷為感染上創傷弧菌，受傷手指更需截除。

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綜合内地媒體報道，深圳市一名男子在處理俗稱「非洲鯽魚」的福壽魚時，遭魚骨刺傷右手中指，但他懶理傷口。直至40小時後，男子受傷的中指發黑、整個右手腫脹起來，更開始出現神智恍惚、心跳加速、血壓不穩及低溫症狀，才急忙就醫。

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醫生檢查後，判斷男子感染創傷弧菌，導致感染性休克，最終截除了受傷的中指，男子身體狀態好轉。醫生表示，人被創傷弧菌感染後發病時間快，且病死率高。而福壽魚作為淡水魚，令人感染創傷弧菌的情況罕見，提醒市民若不慎被魚刺傷，一定要及時處理，密切觀察傷口情況，不要不以為然。

染創傷弧菌嚴重時可致命

本港食物安全中心資料顯示，創傷弧菌是一種天然棲息於和暖海水，以及河口中的細菌，蠔等雙殼貝類軟體動物更可能含大量創傷弧菌。進食生或未經煮熟的受污染海產，或傷口接觸到海水人士，包括處理生的海產時遭割傷和有外露傷口等，皆有可能受到感染。

創傷弧菌感染的潛伏期介乎12小時至數天左右。一般而言，健康人士從食物中感染創傷弧菌較為罕見，或偶爾引致發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛等腸胃炎症狀。然而，若是長期病患，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

預防方法

食安中心建議，處理海產時應戴上保護手套和避免傷口外露；如被生的海產所傷，應以肥皂和水盡快清洗傷口。另外，急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師提醒，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，需特別注意預防創傷弧菌感染，並提醒9大注意事項：

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責任編輯：羅嘉欣