  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 12:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【誤導銷售】涉誤導銷售約會技巧課程　網紅「鬼王」判160小時社服令

社會 11:06 2023/07/06

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

被告周柏賢。（梁錦麟攝）

在網上教授男學員約會技巧課程的YouTuber「鬼王」，涉向兩男索取學費及「換裝費」共涉逾54萬元。涉案「鬼王」，早前否認2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，違反《商品說明條例》，經審訊後被裁定罪成，今（6日）於東區裁判法院被判160小時社會服務令。被告判刑後表示申請覆核，裁判官提醒被告應於登記處申請，並非於庭上處理，又指「呢度唔係你表達訴求同意見嘅地方」。

被告周柏賢（33歲，報稱導師），被控2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，違反《商品說明條例》。

裁判官判刑前先表明不打算就本案頒布賠償令及證物充公令，惟被告仍表示希望就議題反駁控方論點，又稱「不吐不快」。 

裁判官判刑時指，被告經審訊後裁定罪成，考慮社會服務令報告內容後，決定判處被告履行160小時社會服務令，並提醒被告需與感化官緊密聯絡，若違反社會服務令可被帶回法庭。

被告表示要申請覆核，裁判官提醒被告應於登記處申請，並非於庭上處理。被告表示，是次申請覆核擬重開辯方案情，因有新證據推翻控方案情，裁判官強調「呢度唔係你表達訴求同意見嘅地方」。被告於庭外表示，將就本案申請覆核，並指由於需處理本案，故未有再收取新學員。

首項控罪指，被告於2022年1月26日，作為商戶向消費者鄭姓男子作出屬誤導性遺漏的營業行為，即要求鄭繳付3.82萬元作為約會課程學費，其後再索款10萬元協助鄭購買飾物及衣服，否則不容許鄭繼續參與約會課程。

另1項控罪指，被告於同年2月15日，要求陳姓男事主繳付7.6萬元作為約會課程學費，其後再索款33萬元助陳購買飾物及衣服，當中包括1隻由被告認可的歐米茄手錶，否則不容許陳繼續參與約會課程的實戰課。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【網紅被控】網紅「鬼王」涉銷售約會技巧課程索54萬　事主稱須付10萬會面片段方能下架
14:20 2023/05/08
【網紅被控】網紅「鬼王」涉銷售約會技巧課程索54萬　事主稱須付10萬會面片段方能下架
【網紅被控】涉銷售約會技巧課程索54萬　網紅「鬼王」兩項誤導營業罪成候判
16:45 2023/06/15
【網紅被控】涉銷售約會技巧課程索54萬　網紅「鬼王」兩項誤導營業罪成候判

你可能感興趣

【網紅被控】網紅「鬼王」涉銷售約會技巧課程索54萬　事主稱須付10萬會面片段方能下架
14:20 2023/05/08
【網紅被控】網紅「鬼王」涉銷售約會技巧課程索54萬　事主稱須付10萬會面片段方能下架
【網紅被控】涉銷售約會技巧課程索54萬　網紅「鬼王」兩項誤導營業罪成候判
16:45 2023/06/15
【網紅被控】涉銷售約會技巧課程索54萬　網紅「鬼王」兩項誤導營業罪成候判
學費 罪案 東區 商品 網紅 YouTuber 銷售 商品說明條例 YouTube 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【印度神童】印度神童警告近月有大災難發生　點名中國或會現1問題
13:29 2023/07/05
【印度神童】印度神童警告近月有大災難發生　點名中國或會現1問題
【公屋被收】加國探子女返港後被沒收公屋 88歲婆婆喊盲雙眼：對我好殘忍
10:49 2023/07/05
【公屋被收】加國探子女返港後被沒收公屋 88歲婆婆喊盲雙眼：對我好殘忍
【優惠】759阿信屋開業13周年　全場貨品7折優惠期只限4天
12:12 2023/07/05
【優惠】759阿信屋開業13周年　全場貨品7折優惠期只限4天