【誤導銷售】涉誤導銷售約會技巧課程　網紅「鬼王」判160小時社服令

▲ 被告周柏賢。（梁錦麟攝）

在網上教授男學員約會技巧課程的YouTuber「鬼王」，涉向兩男索取學費及「換裝費」共涉逾54萬元。涉案「鬼王」，早前否認2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，違反《商品說明條例》，經審訊後被裁定罪成，今（6日）於東區裁判法院被判160小時社會服務令。被告判刑後表示申請覆核，裁判官提醒被告應於登記處申請，並非於庭上處理，又指「呢度唔係你表達訴求同意見嘅地方」。

被告周柏賢（33歲，報稱導師），被控2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，違反《商品說明條例》。

裁判官判刑前先表明不打算就本案頒布賠償令及證物充公令，惟被告仍表示希望就議題反駁控方論點，又稱「不吐不快」。

裁判官判刑時指，被告經審訊後裁定罪成，考慮社會服務令報告內容後，決定判處被告履行160小時社會服務令，並提醒被告需與感化官緊密聯絡，若違反社會服務令可被帶回法庭。

被告表示要申請覆核，裁判官提醒被告應於登記處申請，並非於庭上處理。被告表示，是次申請覆核擬重開辯方案情，因有新證據推翻控方案情，裁判官強調「呢度唔係你表達訴求同意見嘅地方」。被告於庭外表示，將就本案申請覆核，並指由於需處理本案，故未有再收取新學員。

首項控罪指，被告於2022年1月26日，作為商戶向消費者鄭姓男子作出屬誤導性遺漏的營業行為，即要求鄭繳付3.82萬元作為約會課程學費，其後再索款10萬元協助鄭購買飾物及衣服，否則不容許鄭繼續參與約會課程。

另1項控罪指，被告於同年2月15日，要求陳姓男事主繳付7.6萬元作為約會課程學費，其後再索款33萬元助陳購買飾物及衣服，當中包括1隻由被告認可的歐米茄手錶，否則不容許陳繼續參與約會課程的實戰課。

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記者：梁錦麟