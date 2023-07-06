【食用安全】果汁内驚現多條黑蟲蠕動　女童飲完肚痾肚痛港媽憂有事

▲ 果汁内驚現多條黑蟲蠕動，女童飲完肚痾肚痛，港媽憂：最怕小朋友有事。

夏日炎炎，不少人都喜歡買街邊的果汁解渴，但要注意飲食衛生安全。近日，有港媽於網上發文表示，丈夫買了一杯果汁給自己，喝了一點後便帶回家給大女兒喝。未料在果汁即將喝完之際，揭開蓋子驚現有多條黑蟲蠕動。女童當晚出現肚痾、肚痛等症狀，隨即帶她前往醫院檢查。

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有港媽周二（4日）於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文指，在前一日（3日）做完產檢後，丈夫在油麻地地鐵站外面買了一杯果汁給她，

但係我本身都唔係特別喜歡食水果，所以飲咗少少，之後留返俾大女飲。因為距離屋企好近，所以揸車個時間好短（10分鐘內）。

當女兒喝到末尾時，因喝不上果汁，媽媽於是打開飲品蓋，結果竟發現「入邊有好多條黑色嘅野，疑似係蟲 」。而女兒當晚即開始出現肚痾、肚痛症狀，於是翌日早上立即帶她前往醫院就診，同時留下個人樣本進行化驗。由於女兒出現身體不適的原因，港媽出於擔心便發文詢問，

想問有冇人知道呢啲係咩蟲？或者對小朋友身體會唔會有咩影響 ？

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帖文發出後，不少網民提出建議，「報比衛生署告間果汁店啦」，並提醒「孕婦同小朋友飲食更加要小心，最好少食呢啲街賣嘅鮮果汁」。亦有網民指，果汁中的黑蟲可能是「水蛭」或烏蠅幼蟲和蚊滋（蛾蚋）幼蟲。

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樓主又補充，因懷有身孕，醫生建議多吃水果補充維他命等，於是丈夫才下車買果汁給她喝。後續丈夫直接拿被子向水果店反映，

我老公即日攞返杯嘢去同水果店講，跟住俾人掉咗，到我老公話要拎返隻杯，隻杯已經冇晒異物，不過好彩我有影到相。

對於果汁内出現黑蟲，職員只是答覆「唔係呀嘛，咁大條，你唔好嚇我呀」，且因樓主丈夫原本買的是鮮榨橙汁，卻發現杯子内還有西柚，職員更解釋稱是因為上一個客人喝的是西柚汁。

事後樓主帶女兒就醫後，醫生處方益生菌給她服用，惟醫生並沒有做出解答是甚麽蟲。她表示，目前已經將照片向食環署反映，工作人員亦已與她聯絡，並表示會跟進事件。樓主更因此無奈感嘆，

本身巳經唔鍾意食水果，依家更加唔敢隨街飲鮮榨果汁。

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責任編輯：羅嘉欣