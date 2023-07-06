【家人團聚】母親離家出走23年 女兒堅持尋人終靠鄰居睇片認人成功重聚

▲ 母親離家出走23年，孝順女堅持尋人不果，靠鄰居睇片認人成功重聚。

皇天不負有心人！内地一女子秦娜的母親離家出走23年，女兒不放棄，堅持尋人，近日鄰居在網上影片中認出秦母，透過在影片平台溝通，確認是秦母本人，最後成功接母回家。

綜合內地媒體報導，2000年，來自西安的秦娜17歲，弟弟15歲，父母之間經常有爭執。那年，她如常在學校寄宿，兩星期回家一次，一次回家不見母親，以為又是父母不合，母親到舅母家中寄住，但這次事隔多天都沒有回家，秦娜到舅母家查看，不料發現母親不在，這才知道母親離家出走了。

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秦娜23年間沒有停止過尋找母親，她在尋人平台「寶貝回家」、公安局系統、抖音平台上四處刊登尋人信息，但是都沒有回音。尋人信息中秦母的照片是家中僅存的一張母親單人照，照片中的秦母40歲，帶著耳環，身穿白色襯衣，襯衣領子上繡著金色的領角，秦娜描述母親是個喜歡跳舞的精緻女人，

我現在也愛跳舞，可能是遺傳吧。

23年間，秦娜外婆沒有等到秦母的消息就年邁離世了，死前仍在掛念女兒。而秦娜和弟弟都已經成家立室，明白母親當年為人母而又夫妻關係不和諧的辛酸。

直到今年6月，弟弟收到舊鄰居的電話，被告知在網上影片中驚喜發現秦母的身影。影片是由救助站職員發佈，秦母在外拾荒流浪被警方發現，送到救助站，救助站職員整理秦母資料並發佈到網上，不到數小時就接獲秦娜與弟弟的聯絡。

經過視像通話確認身份後，秦母由救助站職員的陪伴下，從安徽回到家鄉陝西西安。與秦母見面後，秦娜哭倒在母親懷中，而弟弟笑得見牙不見眼，秦娜指母親已經沒有了當年精緻女人的形象，比其他60多歲的人看起來更蒼老一些，不知道這些年母親經歷了甚麼，

她願意回來讓我們照顧她，我們就要安排好她之後的生活。這幾天幾乎沒睡著過，每天都像過電影一樣。

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責任編輯︰王明芳