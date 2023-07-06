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【石屎剝落】寶安大廈再跌批盪　余寶美指已移除其他單位鬆脫物

社會 11:30 2023/07/06

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昨日（5日）旺角道30號再有石屎從大廈高處剝落墮下。（黃偉傑攝）

旺角寶安大廈昨早(5日)再有批盪從高處墮下，是4日內發生的第二次外牆構件剝落事故。屋宇署署長余寶美今(6日)於電台節目表示，涉事單位外牆移除僭建簷篷再有批盪剝落，相信或因兩者之間出現微細裂縫有關，署方昨日已搭棚將同層其他鬆脫物一併移除，業主立案法團亦已在低層加裝防護措施，保障行人安全。

余寶美表示，屋宇署已於周日即時移除所有鬆脫物，亦有消防處出動雲梯協助移除工程。昨日事故再發生後，屋宇署已派員視察，發現涉事單位外牆有批盪剝落，並於單位所在的16樓面向旺角道位置搭建飛棚，將其他單位鬆脫物一併移除，業主立案法團亦已在低層加裝防護措施。

被問到何以再次發生事故，她表示，按屋宇署處理緊急個案指引，會先處理最緊急部份，即時移除鬆脫物，翌日會再與業主商討進一步檢視。有立法會議員批評屋宇署做法馬虎，她則表示，「同事已盡心盡力做」，即時移除鬆脫物，但可能未能察覺批盪的微細裂縫位置，「要近距離先見到」，認為今次經一事長一智。日後如有相似情況，會確保可簷篷以上的批盪穩固。她又解釋按指引，外牆批盪等非緊急事項交由業主處理。

她又指寶安大廈現時已聘請註冊檢驗人員，正處理有關的維修工作，屋宇署會一直跟進。余寶美指，當局已向7000多幢大廈發出強制驗樓通知，有4000多幢仍然未完成驗樓，大部分正進行，署方會留意有無大廈不理要求仍未安排驗樓，會按風險跟進，不排除安排政府承建商代辦工程。

至於將軍澳日出康城「首都」發生拆主力牆事件，余美寶指已批准有關業主維修做法，預料7月尾會完成有關工程。

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記者：解青羽

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