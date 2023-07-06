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【的士業監管】當局擬就司機4罪行引兩級制罰則　最高罰款2.5萬元和監禁12個月

社會 11:56 2023/07/06

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當局擬就司機4罪行引兩級制罰則，最高罰款2.5萬元和監禁12個月。（梁偉榮攝）

運輸及物流局向立法會提交文件，建議修訂《2023年道路交通法例(提升個人化點對點交通服務)》，列明就的士車隊的營運引入發牌制度，把的士的最高乘客座位數目由5個增加至6個，並針對的士司機的4項罪行更新罰則，以及提高利用汽車作非法出租或取酬載客的罰則。

文件提及，兩級制罰涵蓋4項罪行，包括濫收車費；故意拒絕或忽略接受租用；拒絕或忽略駕駛的士至乘客指示的地方；及毁損、損壞及更改的士計程錶，建議被定罪的初犯最多罰款1萬元及最長監禁6個月，再犯者的最高罰則提高至2.5萬元和監禁12個月。

至於汽車作非法出租或取酬載客用途則提高罰款額，初犯由現時5,000元及再犯的1萬元，分別增至1萬元及2.5萬元，及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限，分別增加一倍至6個月及12個月。

當局解釋，近年社會對的士拒載和濫收車費等批評有所增加，有廣泛意見認為政府應加強規管的士服務。與此同時，涉及利用汽車作非法出租或取酬載客用途的召喚服務的出現，亦令的士的經營環境持續受壓。的士業界亦認同有迫切需要改善服務質素和提升業界的整體形象。

在擬議的士車隊制度下，現有的士車主可集合的士組成車隊，並向運輸署申請的士車隊牌照，在受監管的平台下，通過專業的車隊管理提供優質的士服務；而增加的士的最高乘客座位，則可為乘客提供更多選擇，並提高的士的競爭力。

至於引入兩級制罰則，提高對屢犯者的最高罰則，同時更新某些與的士司機相關的罪行的條文；提高利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，兩者均可加強阻嚇作用。

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責任編輯：陳麗娜

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