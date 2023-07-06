【恐怖意外】男子維修手機疑電池突然爆炸　湧出火球片段曝光

▲ 一名男子疑似自行拆開手機電池，不料零件突然爆炸。

近日網上流傳一段影片，一名相信是顧客的男子，在手機維修店等候期間，疑似自行拆開一塊手機電池，不料過程中卻突然發生爆炸，並險些波及旁邊另一位顧客。起火爆炸的驚險一刻被店內閉路電視拍下。

最新影片：

這段時長約1分53秒的影片據稱來自越南，男事主從片段開始便已坐在店內等候；事發時店內除了男事主外，還有店員及另外3名顧客。從片段中可見，男事主坐在店內等候時自行拆開一塊疑似電池的零件，但當零件暴露在空氣中之後卻突然起火爆炸，並湧出火球。

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男事主慌張之下扔開零件，險些波及身旁的另一位男子。所幸火種掉到地上後，隨即被該名男子踩熄，火勢並未蔓延。事件中無人受傷，店舖亦沒有損毀。男事主其後俯身拾起火種，離開現場。影片引起網民關注手機電池的安全性，紛紛留言指應交由專業人士負責處理，並且不要在家中進行。

到底電池為何會突然爆炸？根據消委會資料，手機、平板電腦、手提電腦及無線耳機等電子產品，甚至電動輪椅都普遍採用鋰離子充電池（簡稱「鋰電池」）：而鋰電池內的電解質普遍屬易燃物質，當鋰電池損壞而導致內部出現短路，或承受過高電負荷時，溫度便會顯著上升。如果無法散熱，電池內部便有可能觸發連鎖反應，令電池溫度進一步上升，出現所謂的「熱失控」現象，進而導致火警。

一般而言，質素良好的鋰電池都內設保護電路，當出現異常情況時便會自動停止充/放電。不過，若使用欠缺有效保護電路的劣質鋰電池，或鋰電池因損壞而令保護電路失效，其安全風險仍然存在。

消委會亦另外提供以下８大貼士供市民參考：

應選用原廠或商譽良好的品牌的鋰電池、內置鋰電池的產品、充電器及充電線。

選購功率合適的充電器，以配合鋰電池所需輸入電流值。

充電或收藏時，鋰電池應擺放在陰涼乾燥的地方，避免擺近衣物或易燃物品。

避免於無人看管時或睡覺時整晚充電，充電後應拔掉插頭或關掉電源。

切勿撞擊鋰電池，或將鋰電池掉落地上，以免鋰電池損壞。

若鋰電池、充電器或充電線變形、損壞或過熱，應立即停用，並拔掉充電器的插頭。

產品的軟件更新可能包括一些保護鋰電池的新功能，用戶宜確保產品的操作系統為最新版本。

舊的鋰電池或內置鋰電池的產品不應像一般家居垃圾般棄置於垃圾箱，否則在處理垃圾的過程中，鋰電池可能會受到擠壓，導致短路而發生危險，而且鋰電池可能會釋出有害物質。舊的鋰電池或內置鋰電池的產品應妥善回收及循環再造或再用，以節省地球珍貴的資源。環境保護署與業界共同設立的「充電池回收計劃」和「電腦及通訊產品回收計劃」，目的是幫助消費者妥善處置廢舊充電池、電腦及通訊產品，將它們回收並循環再造或再用，有關公眾回收點等詳情可參考環保署的「香港減廢網站」。

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責任編輯：羅嘉欣