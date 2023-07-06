【人倫悲劇】62歲男持鐵鎚殺妻再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命獲店員冒死相救

▲ 62歲男患有憂鬱症，經常因金錢與妻爭吵，昨天他持鐵鎚殺妻後再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命，獲店員冒死相救。(網上影片截圖)

台灣發生一宗人倫慘劇，1名62歲男子與45歲妻子經常為錢發生爭吵，昨天(6日)男子持鐵鎚攻擊妻兒，造成妻子的頭部重創，送院不治，17歲兒子頭部鮮血直流，衝入便利店求救，哭喊「救命」，店員英勇擋住失控男子，護住受傷少年，並冷靜打電話報案，警方接報到場，逮捕行兇男子。

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綜合外媒報道，台灣彰化縣福興鄉，昨天傍晚約5點30分發生人倫慘案，62歲的嫌犯是低收入戶，一家3人每個月共領約2萬4千元新台幣(約6000港幣)的補助，且有憂鬱症病史，妻子是外籍配偶，夫妻常為金錢爭吵。據市民在便利店拍攝的畫面，當時少年衝入便利店求救，滿臉鮮血坐在椅子上痛哭大叫，「救命啊！」。

嫌犯上身滿佈鮮血，雙手緊握鐵鎚走進來，少年嚇得躲到1名高大男店員身後，男店員勇敢地擋住嫌犯不讓他靠近少年，並向嫌犯說：「你冷靜一點，是怎麼了」，嫌犯精神恍惚不發一語，店員立即拿起電話報案。

嫌犯的妻子因頭部嚴重受創，被送到醫院時已無生命跡象，經搶救一度被救回，但仍於昨晚9點多傷重死亡，院方檢視發現其頭部有多處撕裂傷，頭骨碎裂，而兒子傷勢為後腦凹陷撕裂傷，且前額與雙耳也有數十處撕裂傷，右手掌骨、手指骨折，所幸意識清楚，無生命危險。全案正由警方調查中。

彰化縣社會處表示，縣府昨晚接獲本起家暴事件，已指派社工進行釐清與關懷，經查兩造（嫌犯與其妻）均為衛生局精神照護追蹤個案，也定期就醫就診，今日疑為相對人（嫌犯）精神狀況不佳引發本次家暴事件，本府後續將持續關心家中兒少的傷勢復原情形及提供相關心理諮商服務，亦會積極追蹤及安排相對人精神治療處置，提供家庭必要之協助。

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責任編輯︰王明芳