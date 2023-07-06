【港鐵大富翁】港鐵推首套限量「港鐵珍藏版大富翁」及「大富翁盲盒車票套裝」　22日起連續四星期發售

▲ 港鐵推首套限量「港鐵珍藏版大富翁」及「大富翁盲盒車票套裝」，22日起連續四星期發售。（資料圖片）

港鐵 由7月22日起，推出限量「港鐵珍藏版大富翁」及「大富翁盲盒車票套裝」，將於在MTR Mobile及港鐵網上商店一連4星期發售，每套售價為港幣428元，數量有限，售完即止。

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「港鐵珍藏版大富翁」以設計新穎的鐵盒作包裝，盒上印有多個代表港鐵及大富翁的經典圖案。棋盤以港鐵路綫圖為設計藍本，遊戲內附有「關愛站」卡和「客務中心」卡，而6枚棋子分別以鐵仔、出入閘機、售票機及三款港鐵列車為設計，讓玩家於遊戲時認識不同款式的列車和設施，增添樂趣。

「大富翁盲盒車票套裝」車票共有四款設計，各印有大富翁先生以不同工種的港鐵職員造型現身於不同的港鐵地標。每套車票售價為160元，包括一張車票、一個精美票套及一個盲盒。盲盒內附隨機款式大富翁先生以港鐵職員或經典造型公仔擺設一個，以及港鐵指示牌為設計的棋子一枚，可使用於「港鐵珍藏版大富翁」。

公開發售日期 車票套裝包括 7月22日-28日 「港鐵站務主任」套裝 7月29日-8月4日 「港鐵站務助理」套裝 8月5日至11日 「港鐵工程人員」套裝 8月12日至18日 「港鐵站長」套裝

每套「大富翁盲盒車票套裝」在上述日期內，列車服務開始起於指定港鐵客 務中心(非付費區；地點請參閱附錄) 公開發售、以及於金鐘站的旅客服務、MTR Mobile及港鐵網上商店公開發售。MTR Mobile 登記用戶在MTR Mobile 及港鐵網上商店登入後，可享獨家優惠 港幣七百四十八元，購買全套「大富翁盲盒車票套裝」(包括四款車票及五款不同 的大富翁先生公仔擺設和港鐵指示牌為設計的棋子)，更可以九折優惠購買「港鐵 珍藏版大富翁」，同時可享免運費及賺取 MTR 分。

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責任編輯：解青羽