【新手爸媽】張寶兒拎Hermès袋騷5個月孕肚　肥肚不肥人全靠奶奶煲一款靚湯

▲ 90後準媽媽張寶兒手持Hermès袋曬5個月孕肚，可見她肥肚不肥人。

31歲「90後」準媽媽張寶兒與年長11歲的袁偉豪於2020年結婚，今年6月兒童節時在IG分享超聲波照宣佈懷孕。張寶兒最近減少工作量專心養胎，昨日（5日）終於孭著Hermès袋行街曬孕肚，又分享奶奶為她煲了一款足料滋補湯水，可見婆媳關係好好。

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張寶兒自從宣佈懷孕後便減少工作，只間中更新IG，繼早前以密實打扮逛展覽後，張寶兒昨日更新IG，終於見到5個月孕肚。

帶著五個月的你去街街，這段時間少了打扮上街，少了拍照，整天在家畫設計、讀書、思考想吃甚麼、和聽爸爸未完成的歌，不知道你出生後會不會都是愛吃的藝術人？ #難得裝扮都剩係記得影咗一幅相 #做個紀錄 #寶寶與袁寶寶 #寶之懷孕日常

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從相片中可見，懷孕5個月的她手挽6位數Hermès Mini Kelly手袋，並身穿深藍色貼身連身裙，腹部已明顯隆起，但她肥肚不肥人，手腳依然纖幼，令不少網民羨慕，「超級美麗準媽媽」、「非常高貴」、「小袁寶的漂亮媽咪，有才有材」，但有網民都提點她要小心佗B，「上街要小心啊，最好有人陪住你啦」、「唔好著咁緊嘅衫，盡量著啲鬆身少少嘅衫會好啲」。

張寶兒另在IG限時動態分享一款足料養胎靚湯，大讚奶奶貼心，「感謝奶奶，帶來新鮮烏雞和材料，煲了好好味的烏雞豬展湯淮山桂圓蓮子枸杞湯。」

▲ 袁偉豪和張寶兒早前出席TVB年中節目巡禮，張寶兒當時懷孕4個多月獲丈夫扶到實。（陳慧安攝）

袁偉豪好緊張不斷提點

張寶兒約懷孕3個月時出席過公開活動，當時她仍腳踏4吋高踭鞋，相當牙煙；到上月底去逛展覽就乖乖穿上平底鞋。張寶兒上月與袁偉豪出席《2023 TVB 年中節目巡禮》時接受TOPick訪問談及榮升父母的心情，張寶兒表示會調整作息時間和飲食習慣，袁偉豪則說：

作息時間絕對有（操控），飲食方面她會比我更專注，有時一些小動作我會留意得更多。以前一看見沙發便會坐下去，這些動作要戒掉，這些日常動作需要慢慢改善。

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他又經常提醒太太：「她彎腰太久、穿鞋或執拾等會叫她不要動，讓我來。她現時的肚不太大，怕她還會以為自己很正常、很靈活。」

張寶兒認為做父母的責任很大，不會像以前般自由，「不能再幾點睡也可，吃甚麼也可，但我覺得責任多於壓力。」至於BB性別，兩夫妻暫時不公開，「一些朋友想估，我們給予他們空間去估。仔或女都好，兩個都想。其實我都很想工作，但要視乎性質，如果危險性較高便未必能做到。」

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責任編輯︰王明芳