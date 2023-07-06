【消費券又嚟喇！】買屈臣氏濾水機賞你台北之旅

今年第二期的消費券很快就出籠！大家想好今次的消費券購物大計沒有？有沒有想過可以一箭雙鵰，購物兼贏台北來回機票？屈臣氏淨水系統 CF1濾水器就推出快閃優惠，於7月3日至8月15日期間，以超值價錢購買屈臣氏淨水系統家用濾水器套裝乙套（$1,888），即有機會得到長榮航空台北來回機票乙張，讓你可以去台北盡情吃喝玩樂，大玩特玩，兼且令你的消費券變相升值！



九份老街 百逛不厭



台北對香港人來說絕對不會陌生，不過闊別3年，也是時候到台北再走一轉，感受當地的人文風景！假如要計劃台北之旅，相信九份也會出現在不少港人的旅遊行程之上。而九份更是台灣經典電影《悲情城市》的取景地，該片的4K復修版最近上映，因而令九份再度熱鬧起來！當中的九份老街、昇平戲院與基山觀海亭是旅客最愛打卡的景點，而老街上的芋圓、黑糖麻糬、無鉛土皮蛋等美食，更是令人垂涎，絕對值得花上一天逛逛！

▲ 九份是《悲情城市》的取景地，因此片的4K復修版最近上映，而令當地的旅遊業再度熱鬧起來！

世界級美景 於象山觀看台北101



假如想玩得輕鬆一點，想留在台北的市區，推介登上台北的象山，遠眺台北101！黃昏時份，於象山步道，你可以近距離欣賞台北101的美景，或是細看台北萬家燈火！由鄰近象山捷運站的代天殿靈雲宮登山出發至山頂，只需約40分鐘路程，你就可以欣賞世界級的台北101日落美景，不少外國遊客更認為這裏是台灣數一數二的必看景點！登山過後，再到松山附近的饒河街夜市品嘗地道美食，必吃胡椒餅、施老板臭豆腐、東發號蚵仔麵線、陳董藥燉排骨等美食，是爬山過後最好的獎勵！

▲ 只需花約40分鐘，就能登上象山，觀賞世界級夜景！

香港至台北機票換領詳情

機票換領日期：2023年7月10日至9月15日

機票使用日期：2023年8月20日至11月30日（指定日期9月28日至10月6 日除外）

托運：包括1件不超過23kg的托運行李

指定商戶推廣期：

- 豐澤：7月3日至7月11日 https://bit.ly/3XFQYdV

- 屈臣氏：7月12日至7月21日 http://bit.ly/3CVBSaG

- 健康網購health.ESDlife：7月24日至8月1日 https://bit.ly/3JKrkyV

- 百佳網購：8月2日至8月10日 https://www.pns.hk/zh-hk/

- 屈臣氏蒸餾水網上商店：8月11日至8月15日 https://www.watsons-water.com/WatsonsWaterSolution

詳情 : https://www.watsons-water.com/wws-airticket-method

*優惠碼名額數量有限，先到先得，優惠受條款及細則約束，如有任何爭議，屈臣氏淨水系統保留最終決定權。

** 如成功獲取獎品，需使用換領代碼方可換領機票

***需在航班出發前不少於10個工作天內進行換領

國際標準認證 保障市民健康



屈臣氏淨水系統 除了想送你台北假期，更想送給大家純淨到飛起的飲用水！屈臣氏淨水系統全新推出的CF1家用濾水器已獲取IAPMO國際認證及符合NSF/ANSI 42和53的認證標準，美國濾芯能有效地去除大部分氯氣、雜質、鉛和污染物質，更能過濾致病微生物（包括隱孢子蟲）高達99.99%。它更可以阻隔至少0.5微米大小的超細粒子，清洗食材料和洗碗更加安心。自來水中可能含有雜質和味道，使用CF1濾水器可以去除這些雜質和味道，提高飲用水的口感，讓家人更愛喝水。



DIY安裝極簡單 專業售後服務支援



除此之外，由於CF1濾水器體積較小，安裝亦非常簡單，只需三個簡單的步驟：駁管、擰一擰、開水。客戶就可以輕鬆地自己安裝和使用濾水器。另外，相對於購買瓶裝水或者安裝整套淨水系統而言，把廚房水龍頭換上家用濾水器的價格較實惠，更不需要額外的維護費用。此外，其流速特快，每分鐘可處理5.68升水，斟一瓶500亳升水少於30秒，方便又快捷，讓你能隨時享用高品質的飲用水。

不少人擔心在家中安裝淨水系統會遇到問題不知道該如何處理，而屈臣氏就擁有專業的支援及售後服務，保證一貫優良的產品質素。其銷售團隊更會按客戶需求提供專業意見，切合不同的需要，絕對能為客戶提供最優質的濾水體驗。

▲ CF1濾水器體積小，安裝非常簡單。

▲ 於指定商戶購買屈臣氏淨水系統家用濾水器套裝，有機會獲得台北來回機票。

（特約）