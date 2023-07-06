【過山車驚魂】過山車故障乘客倒掛半空3小時　受困女童1舉動獲激讚

▲ 過山車故障乘客倒掛半空3小時，受困女童1舉動獲激讚。

美國威斯康辛州一個嘉年華周日（2日）發生驚險意外，有過山車行駛到一半突然故障，8名乘客在高空倒掛約3小時，當中有7人為兒童，乘客獲救後送院檢查，所幸事件中無人受傷。

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綜合外媒報道，威斯康辛州城鎮克蘭登（Crandon）近日舉辦福里斯特郡嘉年華（Forest County Festival），事發當日為活動最後一天，一列過山車在行駛至軌道最高處時突然故障停下，乘客在半空倒吊，等待救援。據報，最後一位乘客被救出時，已在半空受困約3小時。

有目擊者拍下片段並發佈到社交平台上，可見事發後乘客被困半空，消防人員在現場架起雲梯，爬上軌道，將乘客救下。

當時過山車載有8名乘客，當中7人為兒童，據目擊者透露，其中一名受困女童讓消防員先救一名看起來有點痛苦的年長男子，他大讚「女童的行為值得獲頒獎項」。

當局表示，乘客獲救後已送院接受治療，至於過山車故障原因仍有待調查。

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責任編輯：羅嘉欣