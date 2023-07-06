【矛盾一生】JW疑與朱敏瀚日久生情　男友葉韋彤以一舉動證情不變

▲ JW男友葉韋彤要宣示主權！

因TVB劇集《痞子殿下》結緣的王灝兒（JW）、朱敏瀚、周嘉洛、陳瀅，完成《痞子無間道》拍攝後，近日一同到泰國清邁拍真人騷。

可是，當中有指JW與朱敏瀚早在拍《痞子殿下》時已日久生情，朱敏瀚更不避嫌地倚著JW的肩膊，二人似乎當JW的「破產」男友葉韋彤（Tarzan）「冇到」！

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借陳瀅「過橋」？

JW在IG Story分享與陳瀅、朱敏瀚在機艙內的自拍，朱敏瀚不避嫌地倚著JW的肩膊，兩人的甜蜜表現猶如情侶。

後來，JW再出Po多次故意挨着陳瀅肩膊，並指：「佢都喺度，做乜cut咗佢個樣啫！」

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Tarzan宣示主權

日前，JW在IG分享泰國之旅的短片，更大騷自己的泳衣造型，似乎對旅程相當回味。

男友Tarzan已有一年多未有更新個人IG，不過女友上載的新短片，他也有「畀Like」支持，似乎是以這一個舉動來力證情不變！

▲ JW騷水著Look！

朱敏瀚曾與余思霆拍拖

朱敏瀚與前華姐冠軍余思霆於2019年因拍攝劇集《好日子》撻着，在2022年7月，二人在網上宣布分手。

余思霆經常回台工作令他們聚少離多，後來，思霆在台灣夜店一名黑衣男子動作親密，當時朱敏瀚回應此事時，對女友表示信任，更指知道其行蹤。

▲ 朱敏瀚、余思霆曾有一段情。

JW視Tarzan為結婚對象

JW曾接受TOPick專訪，她直言擅於工作和愛情間取平衡，她說：「儘管我多累，我都會跟朋友、家人和男友見面，work life balance我做得好好，身邊朋友都說我不似藝人，會有著自己的生活圈子。」

而男友亦很支持她發展事業，她說：「他會叫晒朋友睇《痞子殿下》，連他的家人也叫親友捧我場，替我開心做著喜歡的工作。」JW謂已視男友為結婚對象：「結婚一定會，但現在並非適當時候，因為我現正為事業衝剌，要好好把握目前的機會，趁年青做想做的事。」

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