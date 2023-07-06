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【李玟離世】李玟抑鬱症輕生　抑鬱症病徵及身邊人如何施以援手【內附支援熱線】

健康 12:35 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

李玟離世消息震驚社會。（李玟fb）

歌手李玟身故消息令人震驚，據她的兩位姐姐在網上發文，指李玟於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終3天後離世。

推動精神健康的非牟利社會服務機構利民會指，一般人會因生活經歷不如意事件，而出現情緒低落包括悲傷、憂慮、困惑等，如得到合適的疏解，不安情緒會隨時間而減退。

但長期的低落得不到紓緩的話，抑鬱情緒持續出現或惡化，同時影響生活作息時間、社交退縮、飲食失衡、工作動機減低、出現失眠、對平日興趣提不起勁，覺得對未來沒有希望等，則有可能患上抑鬱症。抑鬱症是不容忽視的疾病，對患者的生活和工作產生了負面影響，嚴重的會失去生存的目標。

遇有親友有情緒問題，身邊人可表達接納其擔心和憂愁，積極聆聽他們的看法，勿急於給予意見或作出批評。（iStock）

陪伴聆聽勝批判性回應

若意識到較長期低落情緒或病情，患者身邊人可多加陪伴，聆聽其需要，避免給予患者批判性回應。身邊人更可與患者一同正視問題，支持患者及早求醫，尋求精神科醫生的評估及診斷。抑鬱症是可以治療的，及早識別、診斷和治療，當中包括身心靈活動、藥物治療和心理治療等，可令患者重回生活正軌。

因此該會呼籲抑鬱症患者或其家人，若意識到病情，鼓勵向身邊親友傾訴，亦可尋求專業人士協助復元。

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利民會《即時通》24小時精神健康熱綫 3512 2626，聆聽求助者處境，提供情緒支援。

記者：周美好

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