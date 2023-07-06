【女性健康】多年未與異性親密接觸 　女子下體突出血求醫醫生驚訝：整個爛掉了

▲ 多年未與異性親密接觸， 女子下體突出血。

子宮頸癌是女性常見癌症，由於早期徵狀不明顯，導致病情往往受到拖延，至發現時已錯過了可開刀切除的黃金期。日前，台灣有醫生在節目上分享，一名70多歲婦人多年無性生活，下體卻異常出血。到婦人前往醫院檢查時，才得知她已患上子宮頸癌，且病情已發展至第二期B。

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婦產科醫生鄭丞傑早前在台灣綜藝節目《醫師好辣》分享，一名女子因發現自己的70多歲奶奶內褲上有血漬，於是帶奶奶求醫檢查。醫生向奶奶問診時，得知對方因丈夫去世10多年，有感自己已多年沒有性生活，故一直沒有做抹片檢查。而奶奶經檢查後，其後證實患上子宮頸癌第二期B。

鄭丞傑指，病人當時整個子宮頸都爛掉了，一旦摩擦到陰道壁，已經很容易有爛肉、血絲跌出；而且由於癌細胞已轉移至側壁，他亦不建議開刀，而是以化療或放射治療取代。

鄭丞傑最後語重心長提醒大眾，不是沒有性行為就不用做檢查，強調「曾經有性生活，就要做抹片」，因為病毒很可能是過了10、20幾年才發作，並會惡化為子宮頸癌。

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責任編輯：羅嘉欣