【李玟離世】「每10年逢3」娛圈魔咒再成熱話　李小龍張國榮梅姐巨星相繼殞落

歌后李玟Coco不敵抑鬱症輕生離世，終年48歲，消息震驚演藝圈，回望過去50年來的香港娛圈，逢3字尾的年份必有巨星殞落或年青藝人英年早逝，著名歌后李玟突然的死訊，令「每10年逢3」這娛圈魔咒再度引來外界熱議！

【李玟離世】父早逝媽媽獨力湊大3個女 李玟侍母至孝：我賺的錢都給她

▲ 歌后李玟Coco不敵抑鬱症輕生離世。

李小龍父子英年早逝

著名武打巨星李小龍於1973年在香港拍《死亡遊戲》休息時，在7月20日猝死於丁珮家中，死訊震撼全球，同月31日下葬於華盛頓州西雅圖，享年33歲。

李小龍逝世至今50年，死因仍然是個謎，惟迎年有西班牙最新醫學研究報告推測，李小龍是因為水中毒。

1983年7月7日，歌手甄妮的丈夫傅聲因車禍不幸離世，享年29歲。原名張景賢的傅聲，為70年代功夫演員。

當年7月6日晚，傅聲偕同哥哥，弟弟以及影星汪禹，一同驅車由清水灣鄉村俱樂部往清水灣道片場拍攝外景，期間發生車禍。

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家駒日本錄節目生意外

1993年，分別有兩位巨星殞落，6月24日那天，Beyond主音黃家駒於日本錄影節目時，意外墮台傷重昏迷，最終6月30日在東京去世，終年31歲。

另外1992年，被譽為「香港第一位偶像歌手」的陳百強於5月18日，被發現在半山寓所昏迷，之後送往醫院搶救，當時院方猜測陳百強是服食過量藥物昏迷時摔傷所致。

陳百強昏迷期間，發哥，梅艷芳，鍾楚紅等圈中好友前往去探望，留院昏迷17個月後，陳百強於1993年10月25日因逐漸性腦衰竭而死亡，享年35歲，令一眾歌迷心疼！

另外同年，李小龍之子李國豪在拍攝電影《烏鴉》時，意外中槍身亡，年僅28歲。

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哥哥梅姐同年離世

至於2003年，兩位巨星張國榮和梅艷芳分別離世，03年4月1日，患抑鬱症的張國榮從香港東方文華酒店跳樓身亡，享年47歲，哥哥張國榮離世令一眾歌迷和圈中好友感傷痛

同年2003年12月30日，一代天后梅艷芳因子宮頸癌導致肺功能衰竭而病逝，翌年1月12日，梅艷芳的葬禮於香港殯儀館舉行，近萬香港市民和歌迷往送別。

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2013年，著名動作電影導演劉家良因血癌病逝，劉家良的父親劉湛是黃飛鴻入室弟子林世榮的親傳弟子，因此深得黃氏武學真傳，而劉師傅9歲起就隨父親學習正宗洪拳，他在電影裡的出色表現早已被大眾認可，更被稱為一代洪拳大師。

同年4月17日，一位新星隕落，女歌手陳僖儀加入樂壇只短短兩年，當日她駕車回家途中遇上車禍，導致重傷，經搶救終不治，終年26歲。離世後陳僖儀反而受到大眾關注，其主打歌《蜚蜚》至今依然是卡拉OK熱唱歌。

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【李玟離世】李玟曾爆婚變被丈夫出軌傷害 年初接受手術自言女戰士

來到2023年1月3日，曾寫過無數流行經典歌的顧嘉煇與世長辭，享年92歲，煇哥由60年代的邵氏電影主題曲，至80年的劇集主題曲，全都膾炙人口，深入民心，近年退休已移居加拿大的煇哥。

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