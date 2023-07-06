【靈戲逼人】張振朗3分鐘變臉騷喜劇才華　阮浩棕一望龔嘉欣即NG

張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等參演的TVB劇《靈戲逼人》，在昨晚（7月5日）有兩場重頭戲。

當中，一場是阿東（阮浩棕飾）為教訓拿粵劇戲服及道具開玩笑的學生，在操場上大展拳腳功架，大擺「粵劇甫」，又隨心所欲揮動大大支道具旗，短短40秒場口盡考演技及身手。

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動作即學即拍

入行以來拍過不少動作戲的浩棕，受訪時坦言該幕戲拍足大半日：「操場嗰段動作戲由朝早拍到下晝架！拍動作場口一定花好多時間，仲要有啲動作係即學即拍。」

他續指：「我拍動作戲習慣一到現場就觀察武指度招，盡量掌握咗先去縮短學習時間，加快拍攝進度。我協調能力雖然可以，但身手仲有待磨練，所以翻滾動作要交番比替身！」

振朗大騷喜劇才華

至於第二個重點場口則是「衣箱」爭奪戰，劇情講述柳芳（龔嘉欣飾）衣箱被阿東等人搬走，Ivan（張振朗飾）幾經轉折成功反收購衣箱。

難掩失而復得喜悅心情的柳芳，忘記自己女鬼身份在眾人面前拾起衣箱中的銀仔，懸空漂浮的銀仔嚇窒阿東及傑仔（吳子冲飾），自知闖禍的柳芳隨即請求Ivan幫忙。

場口再度考驗振朗「變臉」能力，3分鐘內要反覆來回驚訝、慌張、若無其事、無奈、皮笑肉不笑、嬲怒等不同情緒，當中「反白眼」表情更是一絕，喜感歸位。

談到銀仔戲場口，監製王偉仁（Simon）除大讚演員之間有火花，並感激後期特效製作同事的用心：「佢哋淨係銀仔出現嘅位置同反光度，都較咗好耐。呢套劇好多地方都要做後期，好多謝相關同事咁用心，先至成就到成個作品出嚟。」

不自覺望嘉欣即NG

另外，對於浩棕及子冲亦相當難演，皆因二人要裝作看不到嘉欣之餘，又要靠想像力搬運坐著「女鬼」的衣箱。

阮浩棕受訪時坦言拍攝「嘉欣」場口有難度：「因為劇情得振朗睇到嘉欣，我哋視線要全程避開；拍時要不斷提醒自己嘉欣講台詞嗰陣千祈唔好聽同唔好望佢！自己平時專注力都算高，但當真係攰時，都會不自覺咁望住嘉欣，然後NG再嚟。」

主題圍繞「女鬼」柳芳夥拍Ivan尋找昔日愛郎雲哥足跡的《靈戲》，開播時一場Ivan險被利刀殺害的惡夢成功引爆網民好奇心，播至第2集時，網民已開始在網上競猜當年殺死柳芳的「Big Boss」是誰，而被列入嫌疑人物的一律為老戲骨，包括李成昌、魯振順及謝雪心。

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