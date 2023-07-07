【活得健康啲】街頭小食熱量大比拼　營養師拆解6大邪惡陷阱

▲ 街頭小食熱量大比拼，營養師拆解6大邪惡陷阱。

不少香港人都熱愛「掃街」，走上街頭不難發現總有人「篤串」魚蛋燒賣邊行邊食。不過，註冊營養師Jim Lau便提醒，這些看似「細件」的街頭小食，如雞蛋仔、格仔餅、炸雞髀及魚蛋燒賣，其實暗藏不少健康陷阱，食多幾底幾串除了有增磅可能，更隨時帶來心血管危機！

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註冊營養師Jim Lau接受TOPick訪問時表示，大部分街頭小食均普遍高油、高澱粉及高鈉，故並不健康。點擊下圖睇6大邪惡之選：

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Jim指出，以常見的炸物如炸大腸及炸雞髀為例，食物熱量中有一半是由脂肪而來，當中大部份更屬於可以導致心腦血管老化的飽和脂肪酸。以一隻炸雞脾為例，熱量便已有約280千卡、16克脂肪酸。

高澱粉方面，雞蛋仔及格仔餅便屬於此項代表，因為熱量主要由碳水化合物而來，每底熱量近400至500千卡，如再另加牛油，裡面的脂肪含量更迫近22克 ；高鈉方面，則需要小心平時額外付加的調味醬或者豉油，因為內藏的隱形鹽分會大大加重鈉質攝取，除了易令食用者容易口乾外，亦會增加高血壓風險。以6粒咖喱魚蛋為例，雖然熱量只有60千卡，但當中的鈉質量，已佔人體每日攝取上限的4分1。

較健康推介

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Jim表示，較健康的街頭小食，其實不外乎脂肪量較小或蛋白質、纖維含量較高的食材，如水魷魚、生菜魚肉及煎釀三寶。水魷魚除了蛋白質含量豐富，每串熱量更是少於100千卡；生菜魚肉，以蛋白質及蔬菜為主，每一碗熱量約只有120千卡；煎釀三寶，其實每3件熱量僅介乎120至130千卡。

2大健康貼士

儘量走醬油及豉油，以沙嗲醬為例，每一湯匙的熱量，已有約22千卡，鈉含量更已達80微克。

要與朋友分享小食，讓邪惡食物的熱量一起分擔。

▲ 註冊營養師Jim Lau 。(任薏攝)

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記者：容惠玲