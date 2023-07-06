  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【複雜關係】丈夫結紮繼子捐精助生女　人妻掙扎：應否告訴女兒身世真相

親子 18:03 2023/07/06

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

人妻掙扎應否向女兒道出身世真相。（iStock圖片）

有外國人妻婚後想生育孩子，但奈何丈夫在上一任婚姻關係中已育兩子，並已結紮，因而向丈夫的兒子借精生女，女子掙扎應否告知女兒真相。

綜合外媒報導，有外國人妻在雜誌《大西洋》（The Atlantic）匿名投稿，分享自己多年前戀上一名兩孩單親爸，兩人相愛步入婚姻。雖然婚後人妻想生育屬於自己的孩子，可惜丈夫已經結紮。

最新影片推介︰

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣

經過商討，兩人不想孩子有他人的基因，所以不接受精子銀行的捐獻。兩人另覓方法，意識到丈夫的兒子健康、聰明、個性善良。如果選用丈夫兒子的精子，既能延續自家血統，又能令孩子擁有優良基因。最後，兒子同意捐精，人妻成功生女。

兩人的女兒健康長大成人，現年30歲，但仍不知道自己真正的身世。人妻欲公開「哥哥其實是爸爸」的真相，又擔心女兒知道後的反應。事件引起網民紛紛討論，大多建議她繼續保守祕密，「把這個秘密帶進墳墓吧」、「都已經30年過去了，既然大家都相安無事，何必給女兒增添心理負擔」，有網民斥女子純粹是過不了自己心理關口，而不是為了女兒著想，想法自私。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【網路熱話】招聘名校畢業生做「兒童成長陪伴師」 月薪8萬全天候服侍富二代
19:47 2023/07/01
【網路熱話】招聘名校畢業生做「兒童成長陪伴師」 月薪8萬全天候服侍富二代
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
19:08 2023/06/30
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
【兩性關係】人妻相睇結婚18年生7孩　丈夫找到真愛要求再娶
12:28 2023/06/29
【兩性關係】人妻相睇結婚18年生7孩　丈夫找到真愛要求再娶

你可能感興趣

【網路熱話】招聘名校畢業生做「兒童成長陪伴師」 月薪8萬全天候服侍富二代
19:47 2023/07/01
【網路熱話】招聘名校畢業生做「兒童成長陪伴師」 月薪8萬全天候服侍富二代
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
19:08 2023/06/30
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
【兩性關係】人妻相睇結婚18年生7孩　丈夫找到真愛要求再娶
12:28 2023/06/29
【兩性關係】人妻相睇結婚18年生7孩　丈夫找到真愛要求再娶
網絡熱話 夫妻之道 結婚 懷孕 生育

最高瀏覽

【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血
今日 09:48
【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血
【人倫悲劇】62歲男持鐵鎚殺妻再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命獲店員冒死相救
今日 11:49
【人倫悲劇】62歲男持鐵鎚殺妻再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命獲店員冒死相救
【父兼母職】脹爆魏駿傑滿面油光做搬運工？　生活潦倒獨力湊12歲女曾想輕生
14:30 2023/07/05
【父兼母職】脹爆魏駿傑滿面油光做搬運工？　生活潦倒獨力湊12歲女曾想輕生