【複雜關係】丈夫結紮繼子捐精助生女　人妻掙扎：應否告訴女兒身世真相

▲ 人妻掙扎應否向女兒道出身世真相。（iStock圖片）

有外國人妻婚後想生育孩子，但奈何丈夫在上一任婚姻關係中已育兩子，並已結紮，因而向丈夫的兒子借精生女，女子掙扎應否告知女兒真相。

綜合外媒報導，有外國人妻在雜誌《大西洋》（The Atlantic）匿名投稿，分享自己多年前戀上一名兩孩單親爸，兩人相愛步入婚姻。雖然婚後人妻想生育屬於自己的孩子，可惜丈夫已經結紮。

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經過商討，兩人不想孩子有他人的基因，所以不接受精子銀行的捐獻。兩人另覓方法，意識到丈夫的兒子健康、聰明、個性善良。如果選用丈夫兒子的精子，既能延續自家血統，又能令孩子擁有優良基因。最後，兒子同意捐精，人妻成功生女。

兩人的女兒健康長大成人，現年30歲，但仍不知道自己真正的身世。人妻欲公開「哥哥其實是爸爸」的真相，又擔心女兒知道後的反應。事件引起網民紛紛討論，大多建議她繼續保守祕密，「把這個秘密帶進墳墓吧」、「都已經30年過去了，既然大家都相安無事，何必給女兒增添心理負擔」，有網民斥女子純粹是過不了自己心理關口，而不是為了女兒著想，想法自私。

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責任編輯︰王明芳