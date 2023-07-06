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【全民監察】康文署設電郵及表格　予市民舉報疑意識不良或違法藏書

社會 13:12 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

康文署設電郵及表格，予市民舉報疑意識不良或違法藏書

康樂及文化事務署今日（6日）推出新的「收集圖書館館藏意見」渠道，讓市民更容易及方便向香港公共圖書館就館藏提出意見，進一步保障館藏的內容合適，沒有意識不良內容（例如渲染暴力、色情及粗鄙），不會違反香港法律或危害國家安全。
 
巿民若懷疑館藏內容違法或意識不良，可透過預設表格或電郵至bookreport@lcsd.gov.hk發表意見。書面表格可於香港公共圖書館的任何分館索取或於網上下載。

市民填寫表格時，需提交有關館藏的資料，包括名稱、相關部分、頁數、文字段落等。公共圖書館會就表格上的資料作出跟進，包括可能首先將該館藏下架，以及重新審視內容，但不會就每項意見作出回覆。

香港公共圖書館會嚴格按照《個人資料（私隱）條例》處理收集到的資料，且不會向任何第三方披露有關資料。

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記者：鄧凱文

一國兩制 請願示威 人權 手機Apps 罪案 網絡保安 圖書館 社會矛盾 香港 收集

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