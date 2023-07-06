【IB放榜】英基囊括8名IB狀元按年跌8成　平均分仍高於全球

▲ 英基行政總裁葛琳指今屆IB考生成績驕人。（學校提供圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，隨著考試模式復常，IB「成績通脹」不再，英基學校協會轄下7間中學共誕下8名狀元，按年大跌8成，校方指整體學生平均分仍遠高於全球數字，形容成績驕人。

據英基公布，今年轄下屬校共有861名應屆考生，當中8人考獲45分滿分，成為IB狀元，較去年覆核前後的36人及43人均大減，跌幅高達8成；該校同時誕下28名榜眼（44分）；整體平均分36.1分，比全球30.2分，高出近6分；當中269人（31.2%）考獲40分或以上，547人（63.5%）考獲35分或以上。

英基行政總裁葛琳表示，今屆成績充分展現英基學生及其家庭的付出和毅力，不僅令英基引以為傲，更鞏固了香港重視卓越教育體系的聲譽，吸引更多優秀人才來港，亦證明了香港的優質教育水平。英基管理局主席麥建華表示，英基董事會對整體成績結果感到鼓舞。

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記者：馮琪雅