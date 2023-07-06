【九霄驚魂】航班遇嚴重亂流急俯衝1千米乘客遭拋飛　機艙天花撞穿窿釀7人受傷

▲ 航班遇嚴重亂流，急俯衝1千米乘客遭拋飛，機艙天花撞穿窿釀7傷。

飛行途中最怕遇上意外。上周，一架由美國夏威夷州檀香山市飛往澳洲悉尼的航班，在途中突然遇上亂流，飛機在數秒內急速俯衝1千米，事發前雖有提示廣播但乘客仍未來得及做好準備，導致被抛離座位，更將機艙天花板撞破洞，最終導致7人受傷。

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綜合外國媒體報道，6月30日晚，夏威夷航空公司的一架客機正由檀香山市飛往澳洲悉尼，預計飛行時間11小時，機上載有163名乘客和12名機組人員。而就在飛行約5小時後，飛機經過太平洋上空時突然遇上嚴重亂流，令所有人措手不及。

乘客被抛飛 機艙天花板撞破洞

有乘客回憶，當時機上播出提示廣播，指遇到亂流，要求乘客不要去洗手間，留在座位並繫好安全帶。但廣播還未結束，飛機就開始猛烈搖晃，感覺到機頭被壓低，飛機以高速向下衝，導致許多乘客和空中服務員都被拋起，然後跌回座位上：

飛機突然下降，我們對發生的一切毫無防備並感到震驚。提示廣播與事發之間只有幾秒鐘……

據悉，事發時飛行雷達的高度讀數顯示，客機以950公里的速度俯衝，在數秒内下降了800米至1千米之間。事發後，根據乘客拍下的機艙内圖片，機艙內一塊天花板破了洞，另一塊天花板則被撞至彎曲變形，還有一塊控制面板旁有疑似被撞破的裂縫。此外，有一名男乘客正在冰敷頭頂部位，旁邊還彈出了一個氧氣面罩。有乘客投訴，提示廣播太遲發出，導致上廁所的乘客沒時間返回座位繫上安全帶而受傷。

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半年來第2起遇亂流致乘客受傷事件

該航班最終順利降落悉尼機場，經醫護人員檢查，事件共造成7人受傷，其中3名乘客可自行離開，餘下1名乘客和3名空服人員需送醫跟進傷勢。目前，美國聯邦航空總署（FAA）已經介入調查。

夏威夷航空表示，是次劇烈亂流在公司飛行史上從未遇過，是十分罕見的意外。但實際上，這已是夏威夷航空半年以來，再一次的客機遇亂流引發乘客受傷的事件。而對上一次發生在2022年12月18日，夏威夷航空客機從亞歷桑那州飛往檀香山，途中遇亂流造成36人受傷、20人緊急送醫。

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責任編輯：羅嘉欣