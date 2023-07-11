【靚太廚房】手腳冰冷容易經痛嚴重可致不孕　一個動作每日做10秒改善宫寒

▲ 註冊中醫胡玘君醫師推薦2招簡單又有效的暖宮法，女士們不妨試試。

M痛、手腳冰冷等宮寒問題不容忽視，嚴重可導致子宮瘤，甚至不育。今集《TOPick一分鐘》有註冊中醫胡玘君醫師為大家推薦2招簡易暖宮法，不論在辦公室或家中，都可以輕鬆守護子宮。

▲ 註冊中醫胡玘君醫師。(越玲瓏攝)

1) 艾灸

屬常見中醫療法，中醫會先用溫灸等方式溫熱穴位，疏通經絡氣血，達到養生保健效果。

由於艾灸需精準找出穴位，必須由合資格中醫師施行。若操作不當，可致暈灸、感染及灼傷；孕婦腹部及腰部施灸可能引致小產。建議大家使用前，諮詢相關專業人士意見。

2) 風筒熱療暖宮法

同樣是溫灸療法，相對之下，吹風機溫熱療法操作就更簡單，輕鬆容易上手。因為只需大概知道穴道位置，就可以進行，而且溫熱範圍更大。

胡醫師又指，香港大多數女性屬「虛寒」體質，10個有9個宮寒。由於體內腎陽氣虛弱，無法溫暖體內臟腑，形成虛寒中的陽虛體質。另外，冷飲、冰品、生冷食物不離手，或久坐不運動，長遠而言都會變成宮寒體質。

中醫講究寒者熱之、熱者寒之、虛者實之，意即：不夠的補強，太多的想辦法減去。

因此，吹風機溫熱療法十分適合體質偏寒人士，亦可舒緩經痛。大家可以在洗澡後，將風筒轉為熱風，面向肚臍位置吹大約10秒鐘即可。在公司時，可以旅行裝風筒隔著衣服吹10秒。

想加強效果，可將艾草放入茶包內，再貼上肚臍位置，風筒暖吹一會即可。

暖宮食譜

玉桂茶

材料：肉桂粉0.5克、紅糖少許、熱水300毫升

食材 性味歸經/功效 玉桂 辛、甘，熱。歸脾、腎、心、肝經。 補火助陽，散寒止痛，溫經通脈之用。

注意：月經後勿飲

純素印度腰果香料飯

丁香(5粒)、月桂葉(7片)、青豆蔻(7粒)、椰子(30克)、印度腰果(50克)、杏仁(30克)、葡萄乾(10克)、鹽(適量)、蔗糖(適量)、油(適量)、白飯(1份)

做法

1. 洗淨印度米及香料。

2. 清洗薑黃，刮去表皮、切粒。

3. 一份印度米加一份清水，加入材料、薑黃、鹽、蔗糖、油，煮15分鐘。

4. 聞到薑黃香味，見到水分開始減少，蓋上煮3分鐘，飯炆熟，上碟。

食材 性味歸經/功效 薑黃 辛、苦、溫，歸肝、脾經。 有活血行氣、通經止痛功效。常用於血瘀氣滯的心、腹、胸、肋骨、經閉、產後腹痛及跌打損傷等。 丁香 辛，溫。歸脾、胃、腎經。 有温中降逆，散寒止痛，溫腎助陽之用。

柿餅玉桂茶

材料：杮餅、玉桂粉(1茶羹)、冰糖 (1小粒)

做法

1. 玉桂粉、冰糖，加水煮五分鐘。

2. 放入杮餅切絲，焗2分鐘飲用。

柿的果實經加工而成的餅狀食品，有柿、烏柿兩種。

食材 性味歸經/功效 杮 性味甘澀寒 吐血、咯血、血淋、腸風、痢疾、痔漏

*因應個人體質而定，如有疑問建議向相關醫護人員諮詢意見。

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責任編緝：張懿慧