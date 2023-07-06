【酒店衛生】酒店番梘用唔晒拿去其他房循環再用？　真正下場影片揭盅

▲ 酒店番梘用唔晒，拿去其他房循環再用？真正下場影片揭盅。

酒店肥皂用一半用不完會直接丟棄還是循環再用？近日，美國科學促進會（AAAS）旗下網站「科學內幕」（Science Insider）公開酒店肥皂被「回收再造」的影片，影片曝光後即引起大量網民直呼噁心，並表示無法接受。

最新影片推介：

綜合外媒報道，「科學內幕」日前於TikTok公開，美國佛州回收工廠「Clean the World」將合作酒店用剩的肥皂回收再造的影片。從影片中可見，工廠的工作人員將從酒店寄來的一包包肥皂倒在傳輸帶上，隨後用機器進行攪碎。

工作人員首先用機器清除肥皂上的污垢和毛髮，再將其切割成統一大小的條狀，浸泡在水中加熱並漂白7至8分鐘，以對其進行消毒。最後再用傳輸帶將肥皂運輸到機器裡重新塑形，並切割成一般市售的肥皂大小。

這段影片近一個月瀏覽量已超過2,270萬人次。「科學內幕」在影片中表示，全球數千間酒店每周會丟棄數百萬塊用過的肥皂，但實際上它們不必被扔進垃圾桶，可以通過工廠回收再將其塑造成新的肥皂。

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不過，原本將酒店用剩的肥皂回收再造是一件好事，有網民則表示無法接受，質疑「污垢和毛髮真的清掉了？我不想要任何碰過別人污垢或毛髮的東西」。同時亦有網民稱，「以後把一些酒店肥皂帶走時，不用覺得愧疚了」，或者旅行時「自己帶肥皂」和使用洗手液。

「Clean the World」在其網站上表示，「自2009年以來已向127個國家提供服務，並已回收了7000萬塊肥皂」。同時「Clean the World」强調，不會把再生肥皂送回酒店重新使用，他們的宗旨是為貧困國家的兒童和家庭提供肥皂，將再生肥皂送到全球各地肺炎和霍亂死亡率高的地區，加強當地家庭衛生。

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責任編輯：羅嘉欣