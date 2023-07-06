【IB放榜】聖保羅男女中學2狀元將赴美修商科　2榜眼盼留港讀醫貢獻社會

▲ 傳統名校聖保羅男女中學今年出產2名IB狀元，以及11名「榜眼」。（陳靜儀攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今（6日）放榜，多間名校誕下的「IB狀元」數目回落，回復疫前水平。傳統名校聖保羅男女中學出產2名狀元，取得45分的滿分佳績，較去年經覆核後的13名大跌8成，其中2名狀元均盼赴美修讀商科課程，「以宏觀角度看世界」，並認為考試壓力不大；該校同時誕下11名「榜眼」（44分），其中2人則希望留港修讀醫科課程，貢獻社會。

聖保羅男女中學今屆共有61名考生，其中出產2名狀元，較去年經覆核後的13名大跌8成，及分別有11名榜眼、10名探花（43分）；77%考生考獲40分或以上，按年跌逾14個百分點。整體考生的平均分達41.2分，亦較去年跌近2分。

2名狀元均表示會赴美國修讀商科課程，女狀元李穎希有意入讀賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania），暫定主修經濟學，她指對外國的博雅教育（Liberal Arts）感興趣，盼「到海外闖蕩，以宏觀的角度了解世界運作」。不過，她有意於學成後回港，運用所學貢獻社會。

▲ 2名狀元均表示會赴美國修讀商科課程。（左）女狀元李穎希、（右）男狀元章俊霖。（陳靜儀攝）

男狀元章俊霖則表示，自小對商科感興趣，希望透過修讀香港科技大學、美國南加州大學和意大利博科尼大學合辦的全球工商管理學士課程，到不同地方學習，了解當地文化，再決定未來的發展方向、定居地方；他亦透露自己於美國出生，有意回美發展。他更分享，早於1至2月已接獲美國大學的「無條件錄取（unconditional offer）」，故考試壓力不大。

11名榜眼之中，只有2人表明希望留港升學，同樣計劃修讀醫科課程，貢獻香港社會。其中1名榜眼黃晉深指，「身為土生土長香港人，努力付出多年，只為留在香港貢獻社會」，他憶述早年腳部受傷的經歷，令他從病人的角度，理解到醫護的重要性及專業，立志日後成為醫生，幫助病患。同時，他認為本地大學學費較外國大學便宜，並設獎學金，故較為吸引；並透露其胞姊同為IB狀元、港大醫科生，為他提供不少意見，如在香港讀醫科的好處，令他決定留港。他亦傾向入讀香港大學的醫科課程，原因是對「增潤年」安排吸引，冀藉該段時間探索世界。

▲ 2名「榜眼」則希望留港修讀醫科課程，貢獻香港社會。（左）黃晉深、（右）黃柏堅。（陳靜儀攝）

另一位「榜眼」黃柏堅亦計劃留港修讀醫科，並指習醫最主要是希望幫助有需要的人，並非為金錢。就容許海外認可院校畢業的醫科生來港工作5年後，免試註冊，他認為長遠有助應付需求，紓緩本地醫療壓力、人手短缺問題，但需確保有關醫科生的質素、符合水平。他又指，本港醫療、醫學教育水準高，設備齊全，相信能夠留住人才。

本年「成績通脹」現象緩和，狀元人數大幅下降。因此，黃晉深表示今日心情緊張，雖已盡力，但擔心成績未如理想，令家人失望。他更透露自己的讀書心得，指樂於在家以視像方式（Microsoft Teams）與朋友溫習，形容方法方便有效，既能夠提供溫書動力，產生不想落後於人的感覺，又能節省交通時間。他更認為，最重要是找到適合自己的溫習方法，坦言上述方法適合他，但不一定適合其他人。

然而，黃柏堅對成績採取「既來之則安之」的態度，他認為只需「溫習到該溫習的知識，不要被框住」，自然會找到不同出路，更相信「世界上沒有解決不了的問題」。他更直言「考試只是制度的上位者，用一套最方便、粗暴的方式，判斷人是否優良」，故不太在意，不希望「以分數評判自己能力」。

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記者：梁凱婷