【李玟離世】Coco與富商丈夫未正式離婚　傳生前已立遺囑分配財產

▲ Coco的財產誰屬？

天后李玟Coco離世，享年48歲。其家姐Carol & Nancy在個人社交平台證實李玟Coco的離世消息，並指Coco在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，送院後昏迷最終不治。

2011年10月，李玟CoCo跟富豪老公Bruce Rockowitz（樂裕民）結婚，並在香港舉辦連續兩天的婚禮，當年有報道指婚禮花費高達1.5億港元。

李玟近年屢傳婚姻亮起紅燈，有指是緣於Bruce連番出軌，更傳出Coco因此暴瘦令人擔心不已。

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與Bruce只分居未離婚

有指Coco與Bruce已分居，但二人其實仍未辦妥離婚手續。

有報導指，Bruce在前年已背妻出軌，「偷食」年輕的鬼妹。有指Cooc當時已識破丈夫有異樣，但念在二人之間的多年感情，她選擇原談對方。

Bruce老公似乎「食過返尋味」，在得到愛妻原諒後，又再先後兩次出軌，更曾被Coco的朋友撞破。而Coco的兩位繼女也令她大感心碎，事關她們知道爸爸出軌後，選擇站在爸爸的一方，未有關心受傷害的Coco。

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10億港元財產誰屬？

Coco與老公Bruce在香港購入8間物業，總值5億港元，外界猜測會由Bruce繼承。至於Coco的演藝收入或許由媽媽、兩名姐姐繼承。

不過，有傳Coco早在生前已立下遺囑，並列明把所有10億港元財產留給媽媽，而Coco家人暫時未有交代有關Coco的遺囑。

Coco二家姐李思林（Nancy）接受TOPick錄音訪問時稱身為中醫的媽媽為Coco盡最後的努力：「佢都要喺佢頭頂（扎針）......因為醫生話妹妹腦細胞已經死咗，佢死都唔肯放棄，總之真係睇到係心酸，白頭人送黑頭人幾時會快樂吖？」

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