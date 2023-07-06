  • 32°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 15:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大師級馬田史高西斯新作《花月殺手》預告曝光　羅拔迪尼路里安納度狄卡比奧同場鬥戲

娛樂 14:06 2023/07/06

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

馬田史高西斯（Martin Scorsese）的新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），有這位殿堂大導演的兩大愛將羅拔迪尼路（Robert De Niro）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）演出，同場鬥戲。

影片將在10月19日上映，最新預告曝光。電影改編自美國暢銷得獎作家大衛格雷恩（David Grann）真實犯罪著作《Killers of the Flower Moon：The Osage Murders and the Birth of the FBI》，故事背景為1920年代「歐塞奇印第安人謀殺案」（Osage Indian Murders）。

《奪寶奇兵》系列主題旋律超經典　音符一響起即喚起影迷集體回憶

《花月殺手》

60多位族人被殺

話說當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入，有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺，4年間竟多達60多位族人被殺，震驚全國。

為此當年美國政府成立「調查局」（亦即 FBI 聯邦調查局前身）跨部門調查，揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗；最後即使在大量證據下，亦只有少數的謀殺案獲得起訴。

殿堂大導演馬田史高西斯（右）。

好戲之人雲集

大衛格雷恩的著作出版後，引起重大迴響，獲《時代雜誌》（Time）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等主流報刊的權威書評選為當年十大好書之一。

馬田史高西斯夥拍5屆奧斯卡最佳編劇提名艾力羅夫 （Eric Roth）將該著作改編為劇力萬鈞的劇本，再由兩代影帝里安納度狄卡比奧與羅拔迪尼路擔綱；加上洛杉磯影評人協會獎最佳女配角莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）、《絕命毒師》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）、《風河谷謀殺案》丹圖卡蒂娜（Tantoo Cardinal）、《鯨》金像影帝班頓費沙（Brendan Fraser）、金像男星尊力高（John Lithgow）、嘉拉翠迪梅耶斯（Cara Jade Myers）、珍納哥蓮絲（JaNae Collins）以及茱莉安迪昂（Jillian Dion）等一眾好戲之人演出。

最新影片推介：陳若思專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【首爾直擊】瑪歌羅比亮相《BARBIE》首爾記招　自爆兒時不太玩芭比公仔
23:00 2023/07/03
【首爾直擊】瑪歌羅比亮相《BARBIE》首爾記招　自爆兒時不太玩芭比公仔
【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材　與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲
23:12 2023/07/02
【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材　與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲
【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
00:01 2023/06/27
【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
【閃電俠】大玩多元宇宙蝙蝠俠　一文回顧超級英雄過去VS現在
13:35 2023/06/14
【閃電俠】大玩多元宇宙蝙蝠俠　一文回顧超級英雄過去VS現在
《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光　奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持
18:16 2023/04/28
《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光　奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持

你可能感興趣

【首爾直擊】瑪歌羅比亮相《BARBIE》首爾記招　自爆兒時不太玩芭比公仔
23:00 2023/07/03
【首爾直擊】瑪歌羅比亮相《BARBIE》首爾記招　自爆兒時不太玩芭比公仔
【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材　與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲
23:12 2023/07/02
【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材　與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲
【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
00:01 2023/06/27
【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
馬田史高西斯 里安納度狄卡比奧 荷里活 劇情片 導演 編劇 電影 奧斯卡

最高瀏覽

【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血
今日 09:48
【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血
【印度神童】印度神童警告近月有大災難發生　點名中國或會現1問題
13:29 2023/07/05
【印度神童】印度神童警告近月有大災難發生　點名中國或會現1問題
【優惠】759阿信屋開業13周年　全場貨品7折優惠期只限4天
12:12 2023/07/05
【優惠】759阿信屋開業13周年　全場貨品7折優惠期只限4天