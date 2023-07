大師級馬田史高西斯新作《花月殺手》預告曝光　羅拔迪尼路里安納度狄卡比奧同場鬥戲

馬田史高西斯(Martin Scorsese)的新作《花月殺手》(Killers of the Flower Moon),有這位殿堂大導演的兩大愛將羅拔迪尼路(Robert De Niro)及里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)演出,同場鬥戲。

影片將在10月19日上映,最新預告曝光。電影改編自美國暢銷得獎作家大衛格雷恩(David Grann)真實犯罪著作《Killers of the Flower Moon:The Osage Murders and the Birth of the FBI》,故事背景為1920年代「歐塞奇印第安人謀殺案」(Osage Indian Murders)。

▲ 《花月殺手》

60多位族人被殺

話說當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入,有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺,4年間竟多達60多位族人被殺,震驚全國。

為此當年美國政府成立「調查局」(亦即 FBI 聯邦調查局前身)跨部門調查,揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗;最後即使在大量證據下,亦只有少數的謀殺案獲得起訴。

▲ 殿堂大導演馬田史高西斯(右)。

好戲之人雲集

大衛格雷恩的著作出版後,引起重大迴響,獲《時代雜誌》(Time)、《華爾街日報》(The Wall Street Journal)等主流報刊的權威書評選為當年十大好書之一。

馬田史高西斯夥拍5屆奧斯卡最佳編劇提名艾力羅夫 (Eric Roth)將該著作改編為劇力萬鈞的劇本,再由兩代影帝里安納度狄卡比奧與羅拔迪尼路擔綱;加上洛杉磯影評人協會獎最佳女配角莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)、《絕命毒師》傑西普萊蒙(Jesse Plemons)、《風河谷謀殺案》丹圖卡蒂娜(Tantoo Cardinal)、《鯨》金像影帝班頓費沙(Brendan Fraser)、金像男星尊力高(John Lithgow)、嘉拉翠迪梅耶斯(Cara Jade Myers)、珍納哥蓮絲(JaNae Collins)以及茱莉安迪昂(Jillian Dion)等一眾好戲之人演出。

