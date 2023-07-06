大師級馬田史高西斯新作《花月殺手》預告曝光 羅拔迪尼路里安納度狄卡比奧同場鬥戲
馬田史高西斯（Martin Scorsese）的新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），有這位殿堂大導演的兩大愛將羅拔迪尼路（Robert De Niro）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）演出，同場鬥戲。
影片將在10月19日上映，最新預告曝光。電影改編自美國暢銷得獎作家大衛格雷恩（David Grann）真實犯罪著作《Killers of the Flower Moon：The Osage Murders and the Birth of the FBI》，故事背景為1920年代「歐塞奇印第安人謀殺案」（Osage Indian Murders）。
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60多位族人被殺
話說當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入，有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺，4年間竟多達60多位族人被殺，震驚全國。
為此當年美國政府成立「調查局」（亦即 FBI 聯邦調查局前身）跨部門調查，揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗；最後即使在大量證據下，亦只有少數的謀殺案獲得起訴。
好戲之人雲集
大衛格雷恩的著作出版後，引起重大迴響，獲《時代雜誌》（Time）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等主流報刊的權威書評選為當年十大好書之一。
馬田史高西斯夥拍5屆奧斯卡最佳編劇提名艾力羅夫 （Eric Roth）將該著作改編為劇力萬鈞的劇本，再由兩代影帝里安納度狄卡比奧與羅拔迪尼路擔綱；加上洛杉磯影評人協會獎最佳女配角莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）、《絕命毒師》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）、《風河谷謀殺案》丹圖卡蒂娜（Tantoo Cardinal）、《鯨》金像影帝班頓費沙（Brendan Fraser）、金像男星尊力高（John Lithgow）、嘉拉翠迪梅耶斯（Cara Jade Myers）、珍納哥蓮絲（JaNae Collins）以及茱莉安迪昂（Jillian Dion）等一眾好戲之人演出。
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撰文 : TOPick柴犬出動