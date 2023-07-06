【IB狀元】香港加拿大國際學校誕IB狀元　隨商人父腳步讀金融計算機科學雙學位

▲ Vincent計劃修讀商科，跟隨商人父的腳步。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，香港加拿大國際學校（CDNIS）的楊尹晟（Vincent）考獲45分滿分成為狀元。他表示，對成績感到驚喜，感激父母和學校的栽培。他認為，讀書最重要是做好時間管理，並持之以恆地按時間表溫習，自會有成果。

過去兩年受新冠疫情影響，IB成績出現「通脹」情況，2021及2022年分別有130名及93名狀元。隨著全球疫情完結，今年IB成績亦復常，狀元人數銳減，能成為今屆狀元，Vincent笑言感到驚喜，感覺自己的努力得到了回報，他感激父母的陪伴和支持，令他更有自信地應對考試。

最新影片：

疫後考試評分準則有調節

為了應付考試，他幾乎做盡多年來的歷屆試卷，他認為今年的試卷難度與往年相約，不過過去兩年部分考試取消，例如英文試卷三和地理試卷二，今年就需要應付較多場考試。他表示，今年考生在9年級至11年級都受疫情影響，令學習進度減緩；而在疫情之後考試的評分準則亦作出適度的調節，這都是整體狀元人數下跌的原因之一。

▲ Vincent希望未來向商業方面發展。（林綺虹攝）

Vincent童年在加拿大生活及讀書，直至小學來港，在7年級時入讀CDNIS，他表示，學校的教學團隊很用心教學，他在IB課程修讀經濟、地理、英國及英國文學、中文、環境科學與社會（ESS）及數學分析與方法（Math AA），當中他最喜歡的科目是經濟，老師除了傳統教學，亦不時採用辯論的方式，讓學生表達意見想法，交流知識，大大提升了他對學習的興趣。

他分享讀書心得，他認為制訂時間表、善用學習時間是非常重要，而且他會嚴格遵守自訂的學習目標，

你要知道自己每日的目標，知道每小時要完成甚麼，只要持之以恆，自然有成果。

修讀商科

除了優秀的學業成績，Vincent亦有一顆樂於助人的心，經常參加義工服務，派食物予有需要人士、為無家者及長者提供物資等，並成為義工團隊的學會會長，學會有50位成員。他認為，做義工不但可以回饋社會，讓他認識社會的另一面，更是他舒緩讀書壓力的方法之一。此外，他亦會熱愛運動和閱讀，透過看個人成長的書本自我增值。

▲ 香港加拿大國際學校誕1狀元、另分別有3名及8名學生考獲44分及43分成為榜眼和探花。（林綺虹攝）

Vincent的父親是商人，曾於北京大學及美國紐約大學讀書，更曾在華爾街工作，之後回流香港。受父親影響，Vincent亦決定入讀香港大學及不列顛哥倫比亞大學（UBC）雙學位課程，修讀金融學及商學與計算機科學（Finance (HKU) & Business and Computer Science (UBC)），課程為4年制，第1及第4學年在香港學習，第2及第3學年則在加拿大溫哥華留學，完成4年課程後，Vincent將獲得兩個學位。

Vincent，認為科技發展日新月異，在現今社會愈來愈重要，他亦可以透過留學加拿大擴闊國際視野，深入了解香港和加拿大兩個地區的資本市場如何運作。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：林愛娜