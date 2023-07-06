【一家之主】鄭嘉穎內地吸金現身醫院吊鹽水　兒子每年學費逾13萬負擔大

53歲鄭嘉穎與31歲陳凱琳（Grace）自2018年結婚後4年抱3，4歲大仔鄭承悅（Rafael）和3歲二仔鄭承亮（Yannick)外，細仔Carlos剛於今年1月出世。陳凱琳主力在家照顧三子，而身為一家之主的鄭嘉穎就努力賺錢養家！

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【恩愛夫妻】鄭嘉穎拍片不介意做「小男人」 受陳凱琳影響一改低調作風

樣子頹爆等睇醫生

日前鄭嘉穎已抵達長沙，準備錄製內地節目《披荊斬荊3》，有內地網民於小紅書分享兩張鄭嘉穎現身醫院的照片，網民寫道：「沒想到去醫院還能看到明星鄭嘉穎，看著有點憔悴，望早日康復。」

只見身穿黑色褸的鄭嘉穎獨自坐於醫院大堂，網民留言表示看到他做霧化和吊鹽水，具體情況則不太清楚！有網民更擔心他因健康問題而退出如果他退出《披荊斬荊3》，更留言說：「若他退出，這季真的沒有我想看的人了」

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【星二代學校】鄭嘉穎陳凱琳出席學校運動會 兒子讀英普名幼園每年學費逾13萬

一家五口開支龐大

TOPick記者聯絡了嘉穎的太太陳凱琳，她表示嘉穎沒大礙，感謝大家關心。至於所謂「一闊三大」，陳凱琳早前曾公開其生活開支，當中每月要應付卡數、水費、電費等。

另外鄭嘉穎和陳凱琳十分重視兒子的語文發展，安排大仔Rafael入讀多多國際幼兒園暨幼稚園，全年學費逾13萬元，每月繳付逾1.1萬元，陳凱琳更讓大仔一直升讀多多的幼稚園部，二仔Yannick也跟著入讀同校，單是兩子的學費已年花10多萬。

雖然鄭嘉穎肩負着養妻活兒的責任，不過轉型當KOL的陳凱琳也努力吸金，Grace更吸引到不少品牌愛戴，被邀請拍片握介新品，Grace在疫市下更奪得年度「品牌最愛」的殊榮。

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