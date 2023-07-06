【網絡熱話】迪士尼影全家福斥背景太多人影響相片質素 港媽力數攝影師5宗罪索賠償

▲ 有港媽歪理當真理，以5宗罪要求攝影師自費貼錢買迪士尼入場券，免費為她們一家影相3小時。

西客𢱑著數經常滿口歪理！網上近日流傳1張WhatsApp對話截圖，內容是1名港媽指責攝影師在迪士尼拍攝時的5宗罪，炮轟他沒有聘請助手阻擋遊客、後期沒有執相美白、沒有人幫手排隊、買嘢又冇折，就連天氣都應該預計，因此令她十分失望，要求對方作出賠償，「俾我哋家族任影三個鐘頭，但係自己要自費買迪士尼入場券」，更明言如果攝影師不答應，便會擺他上網，並向迪士尼投訴他！對此，網民一面倒斥港媽是西客，「我睇佢係想𢱑著數多過想投訴。」

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facebook的「生仔要考牌」及「西店Hi客之道 Hispitality Secret」分享了1張WhatsApp對話截圖，1位自稱是陳氏家族的媽媽JoJo，表示收到攝影師拍攝的照片後，便列出5大不滿，她先投訴背景太多人影響了全家福的質素，

其實你身為一個攝影師有義務要搵助手幫手阻擋其他遊客，咁樣張相先會最靚！

接著又指攝影師請預計個天氣問題，拍攝當日好熱，並指攝影師要包執相包美白、包排隊，

我啲皮膚你唔幫我後期執一執，冇將我美白，遊樂設施嗰度你應該要搵一個人幫手排隊，冇理由剩係得旋轉木馬嘅相，過山車啲相都要有，喺餐廳啲相呢，係影得幾靚，但係冇人幫我哋排隊攞位，啲相影得幾靚都冇用…

港媽的歪理當真理，竟覺得攝影師在迪士尼購物會有拆扣，「同埋我以為你係攝影師喺迪士尼樂園可以買嘢有折，原來你冇㗎，令到我好失望」，因此她為攝影師著想，更自以為是絕世好橋，要求對方賠償，

不如咁啦，你唔想我投訴你，我幫你諗咗一個方法你做賠償俾我哋家族任影三個鐘頭，迪士尼食飯嗰啲我俾，請埋你助手，但係自己要自費買迪士尼入場券，如果你唔應承嘅，我就會擺你上網，我喺迪士尼投訴你！你諗諗啦！

貼文一出，即掀起熱議，網民一面倒插JoJo，指她是西客之霸，做人要考牌，「諗到。又講得出已經好好嘢」、「其實點解會講得出，有咁嘅想法，都會怪自己枉為人...」、「痴線㗎咩？咁嘅人都有人同佢組織家庭？」、「真係人無恥便無敵，好心呀陳氏家族jojo俾多少少錢， 又要想一份人工做晒10個人嘅嘢，又話要幫佢霸位，又話要幫佢美白」，有網民更指JoJo𢱑著數似勒索，「佢算唔算勒索或者威脅？」、「佢好似勒索緊個攝影師wo，係唔係已經可以報得警？」、「講到最尾都係R嘢，肉酸」、「「不如咁啦」呢句西客R著數常用起手式」，有網民更指JoJo如願以償，擺晒上網！

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責任編輯︰王明芳

本文已獲「生仔要考牌系列」授權！