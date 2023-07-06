【性侵少女】涉邀16歲少女到住所玩貓後性侵　40歲保險從業員否認強姦開審

▲ 涉邀16歲少女到住所玩貓後性侵，40歲保險從業員否認強姦開審（資料圖片）

16歲少女透過匿名交友程式Heymandi認識1名41歲男子，應約到其住所與貓兒耍樂期間，疑遭對方強姦，涉案男今（6日）於高等法院否認強姦罪，案件開審。控方開案詞指，被告於事主與貓兒玩樂後，要求事主坐在床上後撫摸她，其後與其發生性交，事主反抗不果。事主其後透過Instagram 向老師披露事件，被告被捕後於警誡下稱「我無強姦人」，並指於事主同意下進行性交。

被告陳子進（現年42歲），報稱為保險從業員，被控1項強姦罪，控罪指他於2022年1月7日，在天水圍民德路一村屋內強姦X。

控方開案詞指，事主X於案發時16歲4個月，X透過匿名交友程式Heymandi認識被告，被告邀請X到其住所與貓兒玩樂，並提出會給予對方1,000元零用錢。

案發日晚上7時許，X與被告於天水圍港鐵站會合後，兩人乘的士前往被告住所。根據X指出，被告於單位內著她與貓兒玩樂，其後被告要求X坐在床上，並開始撫摸她，X向被告說不及要求停止，惟推開被告不果。

控方續指，被告脫去X的衣服後於其下體磨擦，並要求X替他口交，被告其後使用避孕套與X性交，控方指X試圖推開被告及要求停止不果。

X於同日透過Instagram帳戶提及事件，並向老師披露事件。X於兩天後報警，同月21日被告被捕，警誡下被告稱「我無強姦人」，被告其後於警誡錄影會面中承認曾與X發生性行為，並指對方同意下進行。

聆訊明(7日)續。

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記者：林育慧