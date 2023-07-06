【IB放榜】疫情打消做機師念頭　男拔IB狀元擬赴英國皇家音樂學院主修鋼琴盼成為指揮家

▲ 拔萃男書院今屆誕生3名IB狀元，（左起）郭舜泓、蘇子弘、林煜正（陳國峰攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院誕3名狀元，「榜眼」及「探花」分別有5名及12名，眾人均對考獲佳績感到欣喜，其中一名狀元放棄兒時渴望成為機師的目標，轉為遠赴英國升學，主修鋼琴演奏，並以指揮家為目標，將興趣變成職業。

男拔在今屆IB考評中，共誕下3名45分滿分狀元、5名44分「榜眼」及12名43分「探花」。2人已計劃出國升學，亦有5人計劃留港報讀醫科及法律等科目，另有1人暫未決定去向。

其中狀元林煜正已考獲鋼琴演奏級專業文憑（LTCL），計劃下月啟程到英國皇家音樂學院（倫敦），攻讀鋼琴演奏，他指，英國是音樂界的國際舞台，能提供平台認識不同著名音樂家。過去3年碰上疫情，林煜正指，以往曾因出路及生計而以飛機師為目標，但慶幸疫情期間有更多時間反思未來去向，亦有更多在家專注練琴的時間，從而發掘他對音樂的濃厚興趣。他希望未來能夠成為指揮家，有信心在音樂界中有一定成就。又指選擇海外升學並非準備移民，對所有機會持開放態度，不排除畢業後會回港發展。

另外兩名狀元郭舜泓及蘇子弘計劃留港，分別升讀醫科及法律。郭舜泓憶述，兒時踢足球時經常受傷，膝蓋曾嚴重至需要做手術，由於他當時受到骨科醫生的悉心照顧，啟發他對讀醫的興趣，立志將來成為骨科醫生，為醫療界出一份力。提及政府輸入内地醫護來港，他認為現時醫護界面對人手短缺問題，輸入内地醫護不失為一個好方法，惟兩地醫護水平須一致。蘇子弘則表示，自小喜歡閲讀新聞，中三選科時偏好文科，便訂下將來成為律師的目標。他亦不希望與家人分隔兩地，加上未來想留港工作，故不打算海外升學。

男拔今屆的5名榜眼中有3名已計劃留港讀醫科，1人選擇到劍橋大學修讀經濟學，另有1人暫未決定赴加拿大升讀電腦工程，還是留港升讀計量金融。而一眾榜眼均認為，成績高於預期所想，惟仍需與老師商討會否覆核成績。

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記者：李芷玲