【IB放榜】疫情打消做機師念頭　男拔IB狀元擬赴英國追逐音樂夢

▲ 拔萃男書院今屆誕生3名IB狀元，（左起）郭舜泓、蘇子弘、林煜正（陳國峰攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院誕3名「IB狀元」，其中1人更選擇非主流學科，擬放棄成為機師的兒時目標，轉為遠赴英國追逐音樂夢，升讀英國皇家音樂學院（倫敦），主修鋼琴演奏，目標日後成為指揮家。

男拔在今屆IB誕下3名45分滿分狀元、5名榜眼（44分）及12名探花（43分）。校方今日安排8名分別成為狀元或榜眼的學生見傳媒，其中2人表明計劃出國升學，但仍有5人計劃留港報讀醫科及法律等科目，餘下1人暫未決定去向。

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其中1名狀元林煜正是鋼琴高手，早前已考獲鋼琴演奏級專業文憑（LTCL），他分享以往曾因出路及生計而以飛機師為目標，但慶幸3年疫情期間，有更多時間反思未來去向，以及在家專注練琴，從而發掘他對音樂的濃厚興趣，驅使他改變升學計劃，擬於下月啟程到英國皇家音樂學院（倫敦）攻讀鋼琴演奏。

林煜正認為大學選科應以「興趣行先」，不一定要繼續鑽研學術範疇，希望未來能夠成為指揮家，有信心在音樂界中有一定成就。他又形容，英國是音樂界的國際舞台，冀在當地認識不同著名音樂家，並指選擇海外升學並非準備移民，會對所有機會持開放態度，不排除畢業後會回港發展。

另外兩名男拔狀元郭舜泓及蘇子弘則計劃留港，分別升讀醫科及法律。郭舜泓憶述，兒時踢足球時經常受傷，膝蓋曾嚴重至需要做手術，當時受到骨科醫生悉心照顧，啟發他對讀醫的興趣，立志將來成為骨科醫生，為醫療界出一份力。

被問到對於政府輸入內地醫護來港，郭同學指本港醫護界人手短缺，輸入內地醫護不失為一個好方法，惟當局需做好把關，令兩地醫護水平維持一致，但他相信獲批來港醫護都有一定水準。

蘇子弘則說，自小喜歡閲讀新聞，中三選科時偏好文科，便訂下將來成為律師的目標。他亦不希望與家人分隔兩地，加上未來想留港工作，故不打算海外升學。

男拔今屆的5名榜眼中有3名已計劃留港讀醫科，1名選擇到劍橋大學修讀經濟學，另有1名暫未決定赴加拿大升讀電腦工程，還是留港升讀計量金融。

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記者：李芷玲