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【垃圾徵費】今年底無法落實政府擬延期一季　預明年4月推行收費

社會 15:32 2023/07/06

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政府原訂於今年底推行的垃圾徵費計劃疑因招標問題需推遲至明年4月推行。（資料圖片）

立法會環境事務委員會將於下周五（14日）開會，屆時將討論實施垃圾徵費事宜。據指，由於垃圾袋招標延誤，當局計畫於明年（2024年）4月1日實施計畫，照原計劃推後三個月。

據悉，在垃圾徵費正式實施後，將設有半年適應期，期間會向公屋、三無大廈及鄉郊村屋共約105萬戶，每月派發20個指定垃圾袋，派發期不超過6個月，住戶獲派垃圾袋數量將逐步遞減，以鼓勵減廢及回收。在適應期內，違規者將受到口頭警告，但對於屢次違規等嚴重情況，當局將考慮執法。

同時，當局亦計畫加強回收服務，包括將社區回收網絡首次擴展到公屋屋邨，在50個屋邨設立「綠在區區」，並會試驗夜間自助回收服務。

環境及生態局、環境署正準備立法會文件，預計下周初公開，以備立法會環境事務委員會下周五的會議上進行討論，將會交代實施日期、實施初期免費向公屋、「三無大廈」及鄉郊村屋居民的派指定的垃圾袋，以及地區回收安排等。

政府原本計畫在今年年底正式落實垃圾徵費，但因專用垃圾袋招標延誤，導致落實時表押後。2021年8月26日立法會三讀通過垃圾徵費的「都市固體廢物收費（垃圾收費）條例草案」，當時預計政府要有18個月準備期，其中重要一環的生產垃圾膠袋招標事宜，就在去年6月公開招標後未有標書符合要求，結果在同年底「減辣」重新招標，取消部分條款，包括不再要求製造商需在香港設廠，環境及生態局局長謝展寰今年1月底仍表示，有信心今年內仍可以實行計劃。

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記者：解青羽

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