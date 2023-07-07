勿忽視牙周病早期徵狀！一文比較哪款護齦牙膏能根治牙周問題  附醫生推介防牙周病方法

很多人刷牙時都會無故流牙血，甚至出現牙肉紅腫，其實這些都是早期牙周病的徵狀。事實上進食後的食物殘渣和細菌會形成牙菌膜，逐漸侵害牙齦，嚴重會導致不同程度的牙周病，若不加理會，最終可能會引致牙齦萎縮或甩牙。根據口腔健康調查報告，原來高達98%*的人都發現有牙齦流血的問題，但過半數人並不知道真正原因。想獲得真正的口腔健康，就要及早懂得護齦，牙科醫生歐家樂表示最簡單就是使用護齦牙膏，到底市面上哪款護齦牙膏能根治牙周問題？想知預防牙周病有咩方法？現在為大家一一解答！

*二零一一年口腔健康調查資料，98%成年人到牙科檢查時有流牙血情況



牙科醫生歐家樂建議︰「含有ZINC成分牙膏可以預防牙周病」



平日刷牙時，若發現經常流牙血、牙齦紅腫發炎，甚至牙齦有萎縮的跡象，就有可能是牙周病早期的徵狀。牙科醫生歐家樂表示，健康的牙齦具保護牙齒的作用，而當細菌、食物殘渣累積在牙齒周圍，便會沿着牙根表面往下堆積牙菌膜，當細菌不斷繁殖，便會造成牙齦發炎，繼而發展成不同程度的牙周病。

那麼有甚麼方法可以預防和改善牙周病問題？歐家樂醫生說道︰「其實牙周病是可以預防和治癒的，最佳的治本方法就是培養每天至少兩次的良好和正確刷牙習慣，配合含有焦磷酸或檸檬酸鋅（Zinc）成分的牙膏，便可以抑制牙菌膜和牙石積聚，有效擊退牙菌膜，深入牙齦最深層，強化牙齦，從根源^對抗牙齦問題，回復牙齦健康。」

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歐家樂醫生提到的Zinc成分是牙醫界認可最強的護齦成分，不過坊間眾多的護齦產品，哪一款含Zinc成分，而且CP值最高？我們就抽取市面上數款護齦牙膏作比較，當中全新高露潔Total全效專業深層牙齦修護牙膏，無論在清潔力和保護力都非常出色，不但含牙醫界認可最強護齦成分Zinc*，更配合獨有AminoF技術，能產生微米泡泡，深層滲透牙齦線下3mm，將抗菌物質帶到牙齦最深層，有效3倍撃退牙菌膜，強化牙齦，從根源^對抗牙齦腫痛、萎縮。

^減少牙菌膜 *根據衛生署口腔健康教育事務科資料，zinc mineral 有效防牙石及牙菌膜

▲ 從圖表可見，高露潔Total全效專業深層牙齦修護牙膏比一般護齦牙膏更全面更強效擊退牙菌膜，達到強化牙齦之效。

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(特約)