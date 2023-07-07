勿忽視牙周病早期徵狀！一文比較哪款護齦牙膏能根治牙周問題 附醫生推介防牙周病方法
很多人刷牙時都會無故流牙血，甚至出現牙肉紅腫，其實這些都是早期牙周病的徵狀。事實上進食後的食物殘渣和細菌會形成牙菌膜，逐漸侵害牙齦，嚴重會導致不同程度的牙周病，若不加理會，最終可能會引致牙齦萎縮或甩牙。根據口腔健康調查報告，原來高達98%*的人都發現有牙齦流血的問題，但過半數人並不知道真正原因。想獲得真正的口腔健康，就要及早懂得護齦，牙科醫生歐家樂表示最簡單就是使用護齦牙膏，到底市面上哪款護齦牙膏能根治牙周問題？想知預防牙周病有咩方法？現在為大家一一解答！
*二零一一年口腔健康調查資料，98%成年人到牙科檢查時有流牙血情況
牙科醫生歐家樂建議︰「含有ZINC成分牙膏可以預防牙周病」
平日刷牙時，若發現經常流牙血、牙齦紅腫發炎，甚至牙齦有萎縮的跡象，就有可能是牙周病早期的徵狀。牙科醫生歐家樂表示，健康的牙齦具保護牙齒的作用，而當細菌、食物殘渣累積在牙齒周圍，便會沿着牙根表面往下堆積牙菌膜，當細菌不斷繁殖，便會造成牙齦發炎，繼而發展成不同程度的牙周病。
那麼有甚麼方法可以預防和改善牙周病問題？歐家樂醫生說道︰「其實牙周病是可以預防和治癒的，最佳的治本方法就是培養每天至少兩次的良好和正確刷牙習慣，配合含有焦磷酸或檸檬酸鋅（Zinc）成分的牙膏，便可以抑制牙菌膜和牙石積聚，有效擊退牙菌膜，深入牙齦最深層，強化牙齦，從根源^對抗牙齦問題，回復牙齦健康。」
全新高露潔Total全效專業深層牙齦修護牙膏 含牙醫界認可最強護齦成分Zinc 從根源對抗牙齦問題
歐家樂醫生提到的Zinc成分是牙醫界認可最強的護齦成分，不過坊間眾多的護齦產品，哪一款含Zinc成分，而且CP值最高？我們就抽取市面上數款護齦牙膏作比較，當中全新高露潔Total全效專業深層牙齦修護牙膏，無論在清潔力和保護力都非常出色，不但含牙醫界認可最強護齦成分Zinc*，更配合獨有AminoF技術，能產生微米泡泡，深層滲透牙齦線下3mm，將抗菌物質帶到牙齦最深層，有效3倍撃退牙菌膜，強化牙齦，從根源^對抗牙齦腫痛、萎縮。
^減少牙菌膜 *根據衛生署口腔健康教育事務科資料，zinc mineral 有效防牙石及牙菌膜
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**來自高露潔資料, 對比普通平毛牙刷
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(特約)