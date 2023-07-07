【創業追夢】為兒子裸辭手製娃娃減壓意外熱賣　前DIOR高層做斜槓族讀藍帶兼三職

▲ 劉婉寧放棄高薪厚職做 Slasher，皆因性格怕悶及喜歡學習新事物，她笑言家人都很清楚自己的性格，既然不能阻止就只好支持吧。

今日的主角劉婉寧（Ning）擁有多個身份，她曾是時裝名牌Joyce及Dior高層，因照顧家庭而辭職，偶然做布娃娃紓壓，卻被網民追捧成為熱賣商品；後來因愛烹飪，更遠赴巴黎修讀藍帶課程，並開設食物品牌賣曲卡及做私房菜；隨後又因仍心繫時裝界，創辦網上二手時裝平台。

這位一人身兼三職的Slasher（斜槓族）分享心得：「在工作的範疇裏做得特別出色，才可以被人看上。」

從小對時裝及藝術有濃厚興趣的Ning，中五會考後已下定決心入讀理工大學設計系文憑課程。「設計系一直很搶手，每年也只收幾個中五生，我結果成功被取錄，之後更繼續修讀時裝設計學士課程。」她說。

畢業後Ning在報章做記者，隨後加入I.T及Joyce的市場及公關部門，後來又重返傳媒業，於2002年自資創辦本地時裝雜誌《士多》。當時她跟一位造型師好友合作，但資金有限，所有工作都由他們兩個人落手落腳做，可以想像是甚麼一回事。「我試過在街上推大型手推車運拍攝用的服裝，這個情景至今仍沒有忘記。」

▲ Ning辭掉Dior亞太區市場及傳訊總監，創業製作手製娃娃。（被訪者提供圖片）

努力並沒有白費，雜誌除了在香港有售外，當時連巴黎Colette、紐約Opening Ceremony及台灣誠品書店也有發售，成績極佳，後來於2003年沙士前賣盤。

Ning一直在時裝界遊走，先到連卡佛集團工作，最後返回Joyce並任市場部總監，工作範圍包括市場部、公關及廣告、VIP客戶管理、創作及平面設計部、網上媒體及櫥窗設計等部門，她自言在工作上帶給她很多美好回憶。

她說：「Joyce 40周年時，在香港、上海及巴黎3個地方舉辦大型展覽，我負責構思並實行，企劃前後共花上兩年時間。最後在巴黎的慶祝活動上，基本上所有國際時裝業界的編輯及設計師也有出席，對於我來說是真正的衣香鬢影。」

▲ 2010年在Joyce的event上跟嘉賓張曼玉合照。（被訪者提供圖片）

為兒子放棄如日中天的工作

她在Joyce工作5年後轉職到Dior，成為亞太區市場及傳訊總監，負責香港及十多個亞太區的管理工作。「其實轉工都不外乎是想挑戰自己及轉換工作環境，當然薪酬都是一個考慮。」

不過，她做了不足半年便離開。「因工作太忙，頻繁的飛行出差，自覺對當時年紀還小的兒子照顧不足，不想放棄陪伴他成長的時光。」

辭職後照顧兒子，她開始做時間具彈性的網上媒體廣告宣傳工作，後來漸漸繁忙，開始感到壓力。某天她拿起家裏的布碎及毛冷做起娃娃，原本只是想減壓，怎知一開始便做到通宵都不自覺，更愈做愈起勁。

「我的娃娃不像Barbie一樣笑面迎人，反而表情有點憂鬱像有心事，比較人性化，然後隨意放在網上媒體分享，怎知朋友甚至是不相識的網友都很喜歡，於是我便開始為娃娃們構想不同的性格及身份，慢慢愈做愈多。」

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後來有品牌主動跟她合作，舉辦個人展覽及商場大型展覽活動，逐漸發展成產品發售。她粗略統計過，現時每個月差不多生產30至40個娃娃。

多年來她接觸不少客人，都以女性為主，男客通常是訂造娃娃送給女朋友或太太。「試過有位男性客人訂造娃娃求婚，他問我如何安排求婚才是最好，我便以女性角度給他意見。其實每位客人都必須要經過溝通，才可以做到個人化產品。」

疫情下到法國藍帶進修

隨著兒子長大，他已有自己的生活方式及社交圈子，於是Ning便決定實現自己夢想，到藍帶廚藝學院進修。「我自小已很喜歡煮食，初中時參加過公開比賽獲冠軍，而且我相信要和兒子同步學習，才有共同話題。」

去年她跟妹妹一起到巴黎藍帶廚藝學院進修，她報讀法國料理文憑課程，妹妹修讀烘焙文憑。

藍帶課程以艱辛及密集見稱，Ning直言果然是名不虛傳。「最初不適應密集的上課速度，經常切親及辣親手。由於每天早上5:30起床，根本沒有好好休息，五十肩和網球手的痛症同時出現，在舉起手也艱難的情況下繼續學業，年輕拼搏時才有的決心又再重現。」原本為期9個月的課程，Ning於半年內便完成，於上個月正式畢業。

▲ 雖然法國藍帶課程緊密，令她長期睡眠不足，但熱愛烹飪的她卻不怕辛苦，更十分享受學習過程。（被訪者提供圖片）

為了讓廚藝得可以發揮，Ning創立Chopsticks Sisters食品品牌，正式進軍飲食業。「我們有出品曲奇餅及做私人飯局活動，都只是視為興趣當作副業，但私人飯局需求很大，經常有朋友說一枱難求，但我們始終都沒有開餐廳的打算。」

製作娃娃公仔及食物品牌業務，已經令Ning忙得不可開交，近年她又涉獵另一範疇—開設二手時裝平台。「最初是疫情期間想清理幾個迷你倉庫，然後和其他時裝行業朋友說起，大家都想處理一些經常為工作需要買了穿過只幾次的名牌時裝，於是我便和一位partner合作開二手時裝平台SECOND LIFE。」

▲ 她跟妹妹創立的 Chopsticks Sisters 食品品牌，曾跟 Nike 合作製作品牌曲奇禮品。（被訪者提供圖片）

一人兼三職，成為現今流行的Slasher，Ning說跟自己性格有關。「自己好怕悶，加上希望可經常學習新事物，其實我這個年紀已不年輕，去巴黎學習專業廚藝，雖然過程並不簡單，並且有血有淚，但每天學習令我感到愉快及滿足。」

這位經驗十足的Slasher更分享經驗：「如果完全沒有工作經驗或穩定收入便做Slasher是比較難的，因過往工作的經驗帶來的人際關係，對將來的興趣發展可能有好大幫助。還有，如果將來人人都是Slasher，那麼你要肯定在你的範疇裏要特別出色，才可以在廣闊的網絡中被看上。」

記者：招美寶