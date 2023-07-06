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【致命意外】球場玩耍籃球架突砸下　13歲男童頭部重創送院不治

親子 16:05 2023/07/06

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男童被砸中倒地，母親急忙召救護車。（微博圖片）

內地陝西商洛近日發生一宗致命意外，一名13歲男童在當地體育館的運動場玩耍時，慘遭一個籃球架當場砸中頭部，上半身重傷昏迷，送院搶救數十分鐘後死亡。家長認為，運動場管理方及場地租賃方應對男童身亡承擔責任，但事發後未獲妥善處理。

事發於6月23日晚，郭姓母親帶著兩名孩子到商洛市的體育館運動場玩耍，期間，郭母帶著細仔在運動場一側打乒乓球，13歲大仔小皓（化名）則在不遠處的籃球場玩耍。

沒想到，籃球架突然掉下來，郭母聽到有人呼喊「有孩子被籃球架砸了」，她走近發現小皓重傷倒地，十分慌張，路人急忙報警，郭母亦聯繫了救護車，有人亦幫忙抬起籃球架施救。

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隨後，小皓被送院搶救，當時已昏迷不醒，頭部出血，最終返魂乏術。郭母哭訴，平日自己在老家照顧兩名孩子上學，孩子的父親在外地打工，小皓快將13歲，今年9月就要升讀中學，沒想到發生這樣的悲劇。

從案發時現場影片可見，砸中小皓的籃球架沒有籃板，籃筐向上翹，相當殘舊。郭父事後了解到，涉事籃球架在意外前已有損壞，但未搬離現場，而且籃球架底座沒有放置配重，造成它傾倒。郭母也表示，該運動場是公共場所，沒有監控設施，事發當晚現場也沒有張貼相關警示牌提醒公眾。

目前，小皓父母已諮詢了相關律師，不過他們期待的賠償數字與責任方提出的數字差距較大。而運動場管理方及場地租賃方互相推卸責任，當地體育運動中心表示，如何劃分各方的責任，走司法程序會較合適。

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責任編輯：王明芳

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