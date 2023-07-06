【夏日活動】海洋公園夏水禮闊別3年周六開幕　成人$388指定信用卡享85折

▲ 海洋公園夏水禮闊別3年周六開幕，成人$388指定信用卡享85折（林宇翔攝）

相隔疫情3年，海洋公園將於本周六（8日）至8月27日復辦夏水禮，推出多項夏日水戰及夏日emoji主題活動，包括在海賓樂園廣場舉行的「街頭水戰大激鬥」可以拿着水槍與同行友人對戰。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場有「emoji打卡樂園」的3米高充氣波波供遊客打卡。「水花玩樂地帶」則有噴水拱門及噴泉陣，至於巨型水桶裝置，水桶注滿後會傾盆而下，為炎炎夏日消暑降溫。

最新影片推介

海洋公園夏日優惠門票即日起至8月27日期間有售，售價分別為成人$388及兒童$233。AEON信用卡持有人專享 85 折獨家優惠，推廣期為2023年7月7日至8月27日 ，門票有效期至2023年9月30日。更多活動詳情，可瀏覽：

https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/ocean-park-summer-splash-2023

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜