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【夏日活動】海洋公園夏水禮闊別3年周六開幕　成人$388指定信用卡享85折

社會 16:12 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

海洋公園夏水禮闊別3年周六開幕，成人$388指定信用卡享85折（林宇翔攝）

相隔疫情3年，海洋公園將於本周六（8日）至8月27日復辦夏水禮，推出多項夏日水戰及夏日emoji主題活動，包括在海賓樂園廣場舉行的「街頭水戰大激鬥」可以拿着水槍與同行友人對戰。

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同場有「emoji打卡樂園」的3米高充氣波波供遊客打卡。「水花玩樂地帶」則有噴水拱門及噴泉陣，至於巨型水桶裝置，水桶注滿後會傾盆而下，為炎炎夏日消暑降溫。

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【TOPick診症室】男子以為患主婦手實為香港腳感染　醫生拆解症狀＋5大預防方法

海洋公園夏日優惠門票即日起至8月27日期間有售，售價分別為成人$388及兒童$233。AEON信用卡持有人專享 85 折獨家優惠，推廣期為2023年7月7日至8月27日 ，門票有效期至2023年9月30日。更多活動詳情，可瀏覽：
https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/ocean-park-summer-splash-2023

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記者：陳麗娜

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