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【港珠澳大橋】G19促加快發展「大橋經濟」　倡過橋費降至100元以下

政治 16:26 2023/07/06

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立法會G19議員周末訪問珠海。（趙居逸攝）

立法會G19議員周末（7月8至9日）赴珠海及橫琴考察，探討如何善用港珠澳大橋，推動兩地經濟進一步發展。G19提出多項建議，包括改變大橋定位，大幅降低私家車過橋費。

此行除了珠海市領導會面，亦會考察橫琴粵澳深度合作區、珠海高新技術產業開發區多家創科企業和研究院、參觀橫琴口岸及體驗「兩地一檢」通關安排等。

選委界立法會議員陳沛良指，大橋在建成時遇上疫情，因此使用率一直偏低，現時有必要進一步善用造價逾 1400 億港元的港珠澳大橋。他指，「澳車北上」因未有通過港珠澳大橋收費站，所以無需繳交過橋費，對比之下，「港車北上」使用港珠澳大橋則要來回繳交共300元人民幣的過橋費。建議當局與廣東省政府商議，進一步降低小型客車的收費標準。

談到港珠澳大橋的其他優勢，旅遊界議員姚柏良指，港珠澳大橋去粵西地區較為方便，且不容易塞車。另外，如果車輛經過「深中通道」回港，依然需要經過深圳。被問到降價至多少為合適，姚柏良認為，100元以下，才可確保在「深中通道」通車後仍具備競爭力。

選委界議員周文港表示，自己曾到澳門體驗過兩地一檢，認為非常方便。因此除了降低路費以外，亦建議政府簡化通關安排，並逐步推展至其他合適的跨境口岸。

另外，G19亦建議應將大橋定位由貨運為主，轉為客運貨運皆宜，並從速檢視「港車北上」安排，包括善用及增加配額，精簡申請審批，完善驗車及保險配套等。

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記者：趙居逸

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