【拒絕受理】5歲女童被虐殺親父繼母囚終身　上訴庭拒批上訴終院證明書

▲ 5歲女童被虐殺親父繼母囚終身，上訴庭拒批上訴終院證明書。（資料圖片）

5歲女童遭父親及繼母於2018年被虐待致死，早前就謀殺罪被判囚終身，繼外婆視而不見，亦就殘暴對待兒童罪被判囚5年。3人早前向上訴庭提出上訴被拒，父及繼母早前向上訴庭申請上訴許可至終審法院，上訴庭今(6日)頒下書面判詞指，上訴人提出之理據沒有合理爭辯之處，故絕批出上訴至終審法院之證明書。



兩名上訴人為父親C.H.P. (30歲、運輸工人)及繼母W.H.T. (31歲、主婦) ，父親及繼母被裁定謀殺5歲女童Z罪成，判囚終身，另承認虐待Z及8歲兄長X各被判囚9年半，兩罪同期執行。兩人早前就定罪向上訴庭申請定罪被拒，早前透過書面向上訴庭申請上訴至終審法院之證明書。



兩名上訴人並沒有律師代表，上訴庭今頒下書面判詞指，上訴人提出的上訴理據包括原告法官引導陪審團時，沒有引用有關案例作指引，另外沒有就Z之死的因果關係作適當指引，亦沒有就上訴人知悉Z的胸腺免疫系統退化情況作指引，以及案件以英語審訊對上訴人構成不公。



上訴庭指，上訴人早前申請上訴時，其代表大律師沒有提及案件以英語審訊如何對其構成不公。上訴庭指出，申請人於原審時由具經驗的大律師代表，法官經考慮後決定案件以英語審訊，加上大部份證人以廣東話作供，兩名專家證人以英語作供時，法庭亦安排廣東話作即時傳譯，涉及技術性字眼亦於同意案情中，以中英文顯示，因此有關理據並沒有合理爭辯之處。



至於就Z之死的因果關係的指引，上訴庭指早於上訴時已處理，同樣認為沒有合理爭辯之處。有關胸腺免疫系統退化情況之指引，上訴庭指上訴人同樣於上訴時從沒有提出，而原審法官於引導陪審團時，早已明確表示沒有證據顯示申請人知道Z的胸腺免疫系統退化，因此陪審考慮有關意圖時，毋須就此作出考慮。上訴庭認為上訴人人提出之理據，均沒有合理爭辯之處，故拒絕申請。

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記者：林育慧