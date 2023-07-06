【房屋政策】工聯會倡效法「澳門新街坊」項目　增設港人大灣區社會房屋計劃

▲ 工聯會舉行房屋政策倡議記者會。（戴朗希攝）

工聯會今日發佈房屋政策倡議，建議包括在北部都會區等未來三大發展區，推出「青年未來居屋計劃」，又建議效法粵澳合作在橫琴推出的「澳門新街坊」項目，增設港人大灣區社會房屋計劃，考慮在靠近高鐵站點和港珠澳大橋的大灣區城市，興建港人社區，亦可購買現成商品房社區或由內地發展商興建，供港人申請居住。

工聯會在6月20至29日期間，以網上問卷形式訪問香港市民，邀請市民就政府過去一年在房屋政府上的表現進行評分，共收到191份回覆，滿分為5分。

調查顯示，有約四分之三的受訪者認為，2022年施政報告的房屋措施，對實現「房子住得更寬敞一些」的願景「有幫助」的平均分為3.97分。在「禁止私人發展商興建納米樓」，平均分更高達4.21分，工聯會相信是由於政府施加條款，對私人發展商形成更強力約束有關。工聯會鄧家彪表示，總體調查報告顯示市民對現屆政府房屋政策有正面評價。

工聯會指，現行政策側重公營房屋發展，有關青年置業配套仍不足，35歲以下的業主在整體自置居所業主中的比例，於23年間由22.1%大幅縮減至7.6%。工聯會陳穎欣稱，青年感到「上車」無望，是造成社會不穩的其中一個原因。

工聯會建議政府在香港未來三大發展區，包括北部都會區、交椅洲人工島和將軍澳137區推出「青年未來居屋計劃」，向合資格的青年（18-35歲）預售居屋樓花。另外，三大發展區亦應預留一定數量單位讓18-35歲青年優先申請，以更有效協助青年「上車」。

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記者：戴朗希