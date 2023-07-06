【妄顧人命】男童被反鎖車內1小時陷昏睡　父母力阻途人破窗救兒：維修費好貴

▲ 林先生破窗救人，卻得不到男童父母的感謝。（影片截圖）

小朋友被遺留車廂內，隨時氧氣不足昏迷，甚至死亡。然而，四川有一對父母，得悉兒子被反鎖車內陷入昏睡後，卻阻止途人破窗施救，只因維修費很貴，希望待專業人士到場開鎖，最終有好心人擔憂孩子情況強行破窗，順利救出孩子。

事發於7月2日，四川成都一名孩子被父母遺留在車內長達一小時，已經陷入昏睡，父母表示，由於車匙也被忘在車上，如果破窗的話，要付一筆昂貴的維修車窗費用，所以想等專業的解鎖人員到場協助。

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當時，好心男子林先生與朋友在附近吃飯，聽到小孩被困的消息後，前往查看，眾人搖車孩子也沒醒來。林先生擔心，孩子在車內一小時可能已經缺氧，他就問家長可否砸窗，家長卻一直猶豫，不欲損壞車輛。

林先生回去拿手機錄影，然後強行砸窗，並告訴孩子父母，自己會承擔維修費用。破窗後發現車廂內很熱，另一名好心市民陪林先生一起把孩子抱出來，慶幸孩子被救出不久就恢復意識，但孩子的父母卻不感激，還要求林先生把影片刪除，

孩子媽媽還說是孩子太睏了，把孩子嚇醒了。

林先生認為，自己做了好事不但得不到感謝，還被責怪，令他感到很心寒，不過他也直言，只要大家覺得他做得對就行了。

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責任編輯：王明芳