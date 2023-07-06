【IB放榜】IB狀元指題型比往年刁鑽　教師：狀元人數下跌符合預期

▲ 男拔IB狀元均表示今年IB考試題目較艱深，建議未來考生宜良好分配溫習時間（陳國峰攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院誕3名狀元，「榜眼」及「探花」分別有5名及12名。有狀元表示，今屆IB考試題目較往年刁鑽，未來考生宜及早準備，適當分配溫習時間。校方表示，雖然今屆IB狀元較去年少，但成績與過往10年平均分相若，屬於正常發揮水平。

狀元蘇子弘表示，今屆IB科學科及生物科試卷較往年艱深，題目亦較刁鑽，估計因為考核内容及程度由2016年起便沒有大改動，認為一直維持不變只會令考生愈來愈容易考獲高分。他指IB是「加分制」，建議學生應考時盡量寫出所有自己會的東西，他亦強調，學生應好好分配study leave的時間，針對弱項加以學習。

另一狀元郭舜泓分享自己讀書心得，他一直慣於只操練過去20年歷屆試題，取代溫習課本，但他認為溫習課本仍非常重要，應與操練試題互相配合，建議學生可以溫習期間安排休息時間，如專注45分鐘，再休息5分鐘的方式，才能持之以恆地學習。

男拔國際文憑統籌胡家麟指，過去兩年應疫情關係而出現IB「成績通脹」，故此近年普遍學生均能獲得高分。而今年評分準則已經回復正常，亦較嚴謹，相信大學會因為IB評分復常而調整收生準則。

男拔副校長吳基光表示，雖然今屆IB狀元人數減少，但是基於今年疫情後考評復常，感恩學生疫情期間，不斷轉換網課及實體課模式下，仍能考獲佳績，認為考生已經盡全力，成績亦與過往10年平均分相若，屬於正常發揮水平。

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記者：李芷玲