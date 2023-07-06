【IB放榜】IB狀元指題型比往年刁鑽　男拔：狀元人數下跌符合預期

▲ 男拔IB狀元均表示今年IB考試題目較艱深，建議未來考生宜良好分配溫習時間（陳國峰攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院誕3名「IB狀元」，連同男拔在全港多間直私名校狀元均少於去年。今年IB考試模式「復常」，有男拔狀元感到今屆試題較往年刁鑽。校方指，雖然今屆IB狀元較去年少，但成績與過往10年平均分相若，屬於正常發揮水平，並相信大學會因為IB評分復常而調整收生準則；該校多名榜眼形容成績高於預期，但仍會與老師商討會否覆核成績。

IB評分復常 男拔料大學會調整收生準則

男拔今年共有3人考獲滿分45分，成為IB狀元，少於去年的5人；今年同時出產5名「榜眼」（44分）及12名「探花」（43分）。

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其中1名狀元蘇子弘表示，今屆IB科學科及生物科試卷較往年艱深，題目亦較刁鑽，估計因為考核内容及程度由2016年起便沒有大改動，認為一直維持不變只會令考生愈來愈容易考獲高分。他指IB是「加分制」，建議學生應考時盡量寫出所有自己會的東西，他亦強調，學生應好好分配study leave的時間，針對弱項加以學習。

另一狀元郭舜泓分享自己讀書心得，他一直慣於只操練過去20年歷屆試題，取代溫習課本，但他認為溫習課本仍非常重要，應與操練試題互相配合，建議學生可以溫習期間安排休息時間，如專注45分鐘，再休息5分鐘的方式，才能持之以恆地學習。

男拔國際文憑統籌胡家麟指，過去兩年應疫情關係而出現IB「成績通脹」，故此近年普遍學生均能獲得高分。而今年評分準則已經回復正常，亦較嚴謹，相信大學會因為IB評分復常而調整收生準則。

男拔副校長吳基光表示，雖然今屆IB狀元人數減少，但是基於今年疫情後考評復常，感恩學生疫情期間，不斷轉換網課及實體課模式下，仍能考獲佳績，認為考生已經盡全力，成績亦與過往10年平均分相若，屬於正常發揮水平。

聖保羅男女中學指考評復常 成績回落可以理解

IB狀元按年大跌8成的聖保羅男女中學則回應指，過去2年考試按疫情調整，隨着社會復常，今屆考試制度有別，考評全面回到疫前狀況，而學生受疫情影響，「整體成績稍有回落亦可以理解」，又指該校平均分41.2仍高於全球，對同學在艱難時期仍能夠擁有優秀表現感到滿意。

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記者：李芷玲