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【性侵索償】被指性侵女院友遭索償  康橋前院長張健華供稱被插贓嫁禍

社會 16:53 2023/07/06

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被指性侵女院友遭索償，康橋前院長張健華供稱被插贓嫁禍。（資料圖片）

私營殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，涉於2014年性侵智障女院友被控，因女事主未能出庭作供而獲撤控。事主母親早前入禀區域法院向張等索償逾134萬，案件今（6日）續審。張作供稱，警方事後於案發辦公室找到染有其精液和原告DNA的紙巾，是張早前於男宿舍樓層自瀆後丟棄，張認為有人插贓嫁禍。

原告由女事主母親代為入禀；答辯人為張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司，據了解原告與智友已達成和解，訴訟現只針對張與康橋；張沒有代表律師，今續出庭作供。張被指於2018年8月10日，於辦公室性侵事主。

原告方再度於庭上播放案發時院舍的閉路電視片段，以及由女院友在辦公室外拍攝的片段。原告方指片段顯示原告當時曾彎腰，張亦曾伸手摸東西。張供稱，當時原告彎腰是為了在枱底拿顏色筆，自己則因眼疾而需要摸枱面。

原告方又指，警方事後於案發辦公室找到6張紙巾，當中有兩張染有張的精液和原告的DNA。張解釋，紙巾是他早前於男宿舍樓層自瀆後丟棄，未明為何會在辦公室內出現。

張續指，曾將自瀆一事與院舍司機分享，又指有時亦會與女院友分享，認為自己被插贓嫁禍。法官問及張認為是誰嫁禍他，張指是後來加入康橋董事會及最終奪去其股份的人士。張又解釋，原告於紙巾上的DNA或因她在打噴嚏時，將口水噴上紙巾。

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記者：梁錦麟

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