【擲物刑毁】涉擲花盆落街毀壞車輛　法官包致金侄女刑毁罪成還押侯判

▲ 涉擲菲傭衣物落街，法官包致金侄女刑毁罪成還押侯判。（資料圖片）

終審法院非常任法官包致金侄女Amina Mariam Bokhary，涉將家傭的內衣褲和花盆等物品從9樓寓所拋擲落樓，擲中私家車。Amina早前否認刑毁等罪，經審訊後，今（6日）於東區裁判法院被裁定盜竊及刑毁共兩罪罪脫，另1項刑毁罪成。裁判官裁決時指，案發單位只有被告與其父母，被告父母年事已高，難以將重約15公斤的花盆拋出停車場。裁判官表示案情嚴重，會考慮監禁等刑罰，還押被告至7月21日判刑，以候精神、心理及背景報告。

被告Amina Mariam Bokhary（46歲）否認於2022年12月13日及14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑B座，無合法辯解而損壞2部私家車的擋風玻璃；以及在12月13日於上址一單位內偷竊菲傭Castillon Pacita Bundiola的財產，即衣物、1本相冊、2個錢包、1個塑膠盆、1隻手錶、1部諾基亞手機和1串鎖匙。

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裁判官裁決時指，裁定所有控方證人均屬誠實可靠，又指被告鎖上大門，不讓外僱進屋的舉動雖然可疑，但未必顯示被告犯案，而且屋內除被告外，亦有其他人。裁判官指，控方舉證未能達至毫無合理疑點，遂裁定其中1項盜竊及1項刑毁罪不成立。

裁判官續指，案發單位只有被告與其父母，被告父母年事已高，難以將重約15公斤的花盆掉出停車場，加上案發時被告鄰居聽到「澎」一聲的巨響，以及被告尖叫。車主亦發現其車輛擋風玻璃被花盆損毀，裁判官裁定被告另1項刑毁罪罪成。

代表律師求情時指，被告曾有刑毁案底，但已是2002年的事，當時亦以社會服務令處理。代表律師指，被告長期感到焦慮，案發時與家人爭執，被告因受到父親粗暴對待而受傷。

代表律師續指，案發於凌晨時份，甚少人使用停車場，故被告行為未對他人構成危險，事實上本案亦沒有人受傷。此外，被告亦因本案而不能回家，亦曾還押小欖精神病治療中心，已汲取教訓，代表律師冀法庭以罰款處理，或替被告索取感化報告。

裁判官表示本案案情嚴重，會考慮監禁等刑罰，還押被告至7月21日判刑，其間替被告索取精神科、心理及背景報告。

另外，案件原定於今午2時半開庭處理，惟被告約3時半方抵達法院。代表律師於庭上致歉，指被告因驚恐症及身體不適而未能準時到庭。裁判官指，不能接受被告遲到逾1小時，斥被告浪費法庭時間，但考慮到案件已進入裁決階段，被告未有造成嚴重延遲，決定給予被告機會。

承認事實指，警方於2022年12月14日上門調查被告住所時，在地上及枱底發現花盆碎片，警方另於停車場撿獲花盆碎片。被告早前共否認4項刑毀及1項盜竊罪，由於案中1名證人不願出庭，故涉及該證人的2項刑毁罪撤銷，被告須就餘下3罪受審。

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記者：梁錦麟